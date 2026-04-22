Συντάξεις Μαΐου: Πότε πληρώνονται – Οι ημερομηνίες για όλους τους δικαιούχους

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πληρωμή των συντάξεων Μαΐου από τον e-ΕΦΚΑ, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται –όπως και τους προηγούμενους μήνες– σε δύο δόσεις, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Παρασκευή 24 Απριλίου: Πληρωμές για μη μισθωτούς

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, όπως ΟΑΕΕ , ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

, και Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (από 1/1/2017 και μετά) μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μισθωτούς ή μη μισθωτούς

Δευτέρα 27 Απριλίου: Πληρωμές για μισθωτούς και Δημόσιο

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθώς και ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων φορέων

, καθώς και ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων φορέων Οι συντάξεις του ΝΑΤ

Οι συντάξεις από τα ταμεία ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

και Όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως συμβαίνει συνήθως με τις καταβολές του ΕΦΚΑ.

Ο διαχωρισμός των ημερομηνιών παραμένει σταθερός, διευκολύνοντας την ομαλή ροή των πληρωμών και την αποφυγή επιβάρυνσης του τραπεζικού συστήματος.

