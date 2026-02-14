Συντάξεις Μαρτίου 2026: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ ενέκρινε το σχετικό χρονοδιάγραμμα, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο διαδοχικές φάσεις για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων και την ομαλή ροή πληρωμών.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όσες απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Η δεύτερη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών -μεταξύ αυτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπούς εντασσόμενους φορείς- καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πρώτη φάση πληρωμών εκτιμάται ότι θα πιστωθεί από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται να φανεί από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.

Οι καταβολές εντάσσονται στον καθιερωμένο προγραμματισμό του ασφαλιστικού φορέα, με στόχο τη σταθερή ροή πληρωμών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.

