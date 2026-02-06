Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας, οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Αναλυτικά το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ για μισθωτούς, μη μισθωτούς και Δημόσιο.

Συντάξεις
06 Φεβ. 2026 9:24
Pelop News

Λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026), ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε προσαρμογή του προγράμματος πληρωμών των συντάξεων Μαρτίου, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι συνταξιούχοι να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό του Φορέα:

  • Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν: • Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1.1.2017 και μετά μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί) • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί)

    Πρακτικά: Τα ποσά θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου (λόγω του Σαββατοκύριακου και της αργίας της Καθαράς Δευτέρας).

  • Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 (πιστωμένη από την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου) θα καταβληθούν: • Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.) • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

    Πρακτικά: Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.

Η προσαρμογή αυτή γίνεται ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση των πληρωμών λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας και του τριημέρου που ακολουθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι καταβολές εμφανίζονται συνήθως στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με την τράπεζα του δικαιούχου.

