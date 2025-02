Συρία: Δεκαπέντε νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου με εκρηκτικά ΒΙΝΤΕΟ

Δεκατέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν σε έκρηξη βόμβας σε κεντρική οδική αρτηρία.

Ακόμα, 15 γυναίκες τραυματίστηκαν στα περίχωρα της πόλης Μάνμπιτζ, στη βόρεια Συρία.

Όλοι ήταν εργάτες γης, διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση. Προς το παρόν δεν έχει αναληφθεί η ευθύνη για την επίθεση.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκρηξη που σημειώνεται στην περιοχή αυτή, όπου φιλοτουρκικές οργανώσεις συγκρούονται με κουρδικές δυνάμεις, σε διάστημα τριών ημερών. Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και 9 άλλοι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στο κέντρο της Μάνμπιτζ το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA.

Σύμφωνα με το protothema, ο Μάνμπιτζ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νότια της μεθορίου με την Τουρκία και δυτικά του ποταμού Ευφράτη.

Deadly Car Bombing in Manbij Kills 15

The attack, which occurred on Monday, involved a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED), according to Syria’s Civil Defense.

