ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Κάλεσμα στην αυριανή πανελλαδική απεργία

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και τις απεργιακές συγκεντρώσεις την 1η του Οκτώβρη, από την ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:

Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, με αιχμή του δόρατος το βαθιά αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο, μεταξύ άλλων, εισάγει το 13ωρο, έρχεται σε μια συνολικά κρίσιμη στιγμή για τα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία πλήττονται συστηματικά και βάναυσα εδώ και έξι χρόνια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι εργαζόμενοι όλης της χώρας βρίσκονται αντιμέτωποι με εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλλεται με πλήθος νόμων και αποφάσεων, αλλά και με τη στάση της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία ευνοεί και νομιμοποιεί κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία στο όνομα της δήθεν «διασφάλισης» των εργασιακών δικαιωμάτων και της περαιτέρω «ρύθμισης» της αγοράς εργασίας.

Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στο 8ωρο, αρχικά με τα 10ωρα και τώρα με το 13ωρο, καθώς και με την πολυδιάσπαση της άδειας των εργαζομένων, προφασιζόμενη ότι η θέση τους στη σημερινή Ελλάδα είναι αρκούντως ισχυρή για να αρνηθούν τις εργοδοτικές πιέσεις όπου απαιτείται συναίνεσή τους.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αρνείται επίμονα και με έωλα επιχειρήματα, την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζόμενους του Δημοσίου, παρότι από τη σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκύπτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος, που έχει δημιουργηθεί από τα υπερφορολόγηση, επαρκεί και με το παραπάνω.

Επίσης, ενώ κατήργησε την 13η σύνταξη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 6 χρόνια επιμένει να μην λαμβάνει μέτρα για την ουσιαστική ενίσχυση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων.

Την ίδια ώρα, έχει διαμορφώσει έναν μηχανισμό – ντροπή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ οι Ευρωπαϊκές οδηγίες καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Πρόσφατα εξάλλου, η κυβέρνηση ψήφισε το νέο πειθαρχικό πλαίσιο στο Δημόσιο, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια τρομοκράτησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ οι εργαζόμενοι καταβάλλουν βαρύ φόρο αίματος στους χώρους δουλειάς, με τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα να πολλαπλασιάζονται, καθώς τα μέτρα και οι κανόνες ασφαλείας έχουν ατονήσει σε εγκληματικό επίπεδο, ενώ έχει αποδυναμωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας.

Η συνολική πολιτική της κυβέρνησης με την αυξανόμενη ακρίβεια, την καρτελοποίηση της αγοράς, την αισχροκέρδεια, τις κατ’ όνομα αυξήσεις μισθών ενώ συνεχώς υποχωρούν η αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, την αύξηση του κόστους για υγεία και παιδεία, επιδεινώνει διαρκώς τη θέση των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει διατυπώσει σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για τον κόσμο της εργασίας:

•⁠ ⁠Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας.

•⁠ ⁠80% κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

•⁠ ⁠Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για το Δημόσιο.

•⁠ ⁠Επέκταση κατά δυο μήνες του επιδόματος ανεργίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και στον επισιτισμό.

•⁠ ⁠Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Για όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Πάτρα στις 10:30΄ το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στην Πλατεία Γεωργίου , προκειμένου να σταλθεί ισχυρό μήνυμα αντίθεσης του κόσμου της εργασίας στην ταξική πολιτική που υλοποιεί εις βάρος του η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



