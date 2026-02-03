ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Gaslighting, αντιφάσεις και σιωπή για τα μεγάλα σκάνδαλα»

Με βαρείς χαρακτηρισμούς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη συνέντευξη του Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξης Παπαχελάς, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι καταφεύγει στη μέθοδο του «gaslighting», δηλαδή σε πρακτικές χειραγώγησης μέσω άρνησης, αντιφάσεων και ψευδών.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανιστεί μετριοπαθής και αυτοκριτικός, «πασπαλίζοντας» –όπως αναφέρει– τη συνέντευξή του με επιλεκτική αναγνώριση λαθών, χωρίς ωστόσο να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ζητήματα. Ειδική αναφορά γίνεται στη λεγόμενη «φωτογραφική διάταξη Κεφαλογιάννη», για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε τη συζήτηση επί της ουσίας, παρουσιάζοντάς τη ως παράδειγμα καλής νομοθέτησης.

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνεται για τη φράση του πρωθυπουργού «διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης από τη διάταξη αυτή καθ’ εαυτή», με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει σκωπτικά ότι οι νόμοι δεν θεσπίζονται «για να μπαίνουν σε κορνίζες», αλλά για να εφαρμόζονται.

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι επιχείρησε να εμφανιστεί ανήξερος, παρά το γεγονός –όπως αναφέρει– ότι έχει αποδειχθεί «πάρτι γαλάζιων ακρίδων» στις επιδοτήσεις, με εμπλοκή κομματικών στελεχών και γνώση στενών συνεργατών του.

Αναφορά γίνεται και στο πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο στο ζήτημα, παρουσιάζοντας ως κυβερνητικό επίτευγμα την έγκαιρη έκδοση πορίσματος από την Πυροσβεστική, αποφεύγοντας –όπως τονίζεται– κάθε αναφορά στις σοβαρές ελλείψεις ελέγχων και τις εγκληματικές παραλείψεις στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, το κόμμα επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ εμφανίστηκε ανήξερος και για το πρόσφατο μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία, καταλήγοντας –κατά τον ΣΥΡΙΖΑ– να επιτίθεται ακόμη και στη διαφάνεια, την οποία άφησε να εννοηθεί ότι «καθυστερεί» τις διαδικασίες.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επανέφερε τη ρητορική κατά των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφέροντας μέσω της «δήθεν αξιολόγησης» τη συζήτηση για κατάργηση της μονιμότητας, στο πλαίσιο μιας διαχρονικής πολιτικής στοχοποίησης των εργαζομένων στο Δημόσιο.

«Το “συμβόλαιο” που επικαλείται μπορεί να έχει τετραετή διάρκεια, όμως οι όροι του έχουν παραβιαστεί εδώ και καιρό», καταλήγει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως «η κοινωνία βλέπει, θυμάται και θα προχωρήσει στη δική της καταγγελία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



