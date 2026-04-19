ΣΥΡΙΖΑ: Με τι κρατάει ο Λαζαρίδης τον Μητσοτάκη και δεν τον έδιωχνε επί δύο εβδομάδες;

«Αν θέλει να είναι ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης ως προς την τοξικότητα, τις στοχοποιήσεις, τις διαστρεβλώσεις, τα fake news και τις ανίερες διασυνδέσεις, ας κλείσει αύριο την «Ομάδα Αλήθειας» του και τότε να συζητήσουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Ας μαζέψει το φαιό διαδίκτυο το οποίο ελέγχει και χρηματοδοτεί, αλλιώς είναι και υποκριτής και προφανώς ενορχηστρωτής της τοξικότητας. Θυμάται τι έλεγε ο ίδιος στη Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Θυμάται τι γραφόταν στο διαδίκτυο;», συνεχίζει.

«Όταν η αντιπολίτευση ζητούσε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις σε βάρος του, η ΝΔ μίλησε για δολοφονία χαρακτήρα και τοξικότητα. Ήταν όμως έτσι; Προφανώς και αποδεικνύεται από την παραίτηση Λαζαρίδη μετά και από την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη.

Το ερώτημα δεν είναι πόσο αδύναμος και ανεπαρκής είναι ο κ. Μητσοτάκης, που χρειάστηκε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να απομακρυνθεί ο προστατευόμενός του, αλλά με τι τον κρατάει ο Λαζαρίδης και δεν τον «καθάρισε» επί 2 εβδομάδες, ακόμα και όταν ο ίδιος παραδέχτηκε την απατεωνιά κατά του δημοσίου;», σημειώνει.

«Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πείθει κανέναν πια ο ισχυρισμός ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί την εξυγίανσή του, όταν βαρύνεται με την ευθύνη δημιουργίας και λειτουργίας του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε.

Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καλώντας την να αποδείξει την αντικειμενικότητά της και το ότι κάνει καλά τη δουλειά της. Αντί να αποδείξουν την ακεραιότητά τους, αυτοί που έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα με κάθε δυνατό τρόπο, εγκαλούν τους ελεγκτές τους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Πρόκειται για μια ευθεία παρέμβαση στον θεσμό της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης για τον οποίο τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης από τον Κυρ. Μητσοτάκη, παρά τα όσα λέει περί «στήριξης» στη Βουλή.

Θυμίζουμε εδώ και την τελευταία ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, που συνιστά ένα πλήρες σχέδιο «Grexit» από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με αυτό το σχέδιο;», τονίζεται.

«Οφείλει να απαντήσει, καθώς εφόσον δεν αποδοκιμάζει, ούτε αποπέμπει τον Γεωργιάδη είναι ίδιος και χειρότερος και ο Άδωνις εκτελεί εντολές του. Επιτίθενται στην Εισαγγελέα γιατί κάνει τη δουλειά της και γιατί είναι ένοχοι για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσο για τη συνέπεια που επικαλείται, τοποθετούμενος επί της αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που εξετάζονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας μας λύσει την απορία: το περασμένο καλοκαίρι γιατί δεν έδειξε την ίδια συνέπεια και φρόντισε να προστατέψει τους υπουργούς του από τον φυσικό δικαστή κάτι που δεν κάνει τώρα για τους βουλευτές του;

Ιδίως αφού δηλώνει σίγουρος ότι οι σχετικές υποθέσεις θα αρχειοθετηθούν;», καταλήγει η ανακοίνωση.

