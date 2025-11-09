ΣΥΡΙΖΑ: Σε άλλο κόσμο ζει ο Μητσοτάκης...

Σκληρή ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «ζει σε παράλληλο σύμπαν» και ότι στο κυριακάτικο μήνυμά του «δεν υπήρξε ούτε λέξη» για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το «μαύρο στα ΕΛΤΑ», αλλά και για τα όσα συζητήθηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει για την ενέργεια την ώρα που οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβους λογαριασμούς». Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο κρίσιμα ζητήματα —ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή φτώχεια— «βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση» από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «ομολογεί ουσιαστικά πως επί έξι χρόνια δεν έγινε τίποτα στην Κρήτη, γι’ αυτό και φτάσαμε ξανά σε τραγικά και εγκληματικά συμβάντα», ενώ «δεν βρήκε ούτε μία λέξη» για να αποδοκιμάσει τον Άδωνι Γεωργιάδη, «που καθημερινά στα πάνελ υπερασπίζεται την οπλοκατοχή».

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής και εξυγιαντής», ενώ «είναι επικεφαλής ενός κομματικού μηχανισμού που λαφυραγώγησε το κράτος και ξεζούμισε τις επιδοτήσεις».

«Η απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επικοινωνιακή προπαγάνδα του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει καθημερινά και όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», καταλήγει η Κουμουνδούρου.

