ΣΥΡΙΖΑ: Σε άλλο κόσμο ζει ο Μητσοτάκης…

Τον κατηγορεί ότι στο μήνυμά του δεν είπε λέξη για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το «μαύρο στα ΕΛΤΑ» και τα όσα συζητήθηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση.

ΣΥΡΙΖΑ: Σε άλλο κόσμο ζει ο Μητσοτάκης...
09 Νοέ. 2025 17:40
Pelop News

Σκληρή ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «ζει σε παράλληλο σύμπαν» και ότι στο κυριακάτικο μήνυμά του «δεν υπήρξε ούτε λέξη» για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το «μαύρο στα ΕΛΤΑ», αλλά και για τα όσα συζητήθηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει για την ενέργεια την ώρα που οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβους λογαριασμούς». Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο κρίσιμα ζητήματα —ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή φτώχεια— «βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση» από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «ομολογεί ουσιαστικά πως επί έξι χρόνια δεν έγινε τίποτα στην Κρήτη, γι’ αυτό και φτάσαμε ξανά σε τραγικά και εγκληματικά συμβάντα», ενώ «δεν βρήκε ούτε μία λέξη» για να αποδοκιμάσει τον Άδωνι Γεωργιάδη, «που καθημερινά στα πάνελ υπερασπίζεται την οπλοκατοχή».

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής και εξυγιαντής», ενώ «είναι επικεφαλής ενός κομματικού μηχανισμού που λαφυραγώγησε το κράτος και ξεζούμισε τις επιδοτήσεις».

«Η απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επικοινωνιακή προπαγάνδα του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει καθημερινά και όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», καταλήγει η Κουμουνδούρου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Δεν ήταν ντέρμπι, η Αχαγιά ΄82 «καθάρισε την Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/βίντεο
18:58 Κυψέλη: Βρέθηκε σπίτι για τους άστεγους που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό
18:47 Λέτο: «Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο»
18:39 Ακτινοβολία με Ευθύνη: Η Affidea πρωτοπορεί στην Ασφαλή Ιατρική Απεικόνιση
18:31 Νίκη με ανατροπή για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:28 Κρίση θεσμών και η νέα μορφή πολιτικής αμφισβήτησης
18:20 Τζώρτζογλου: «Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση το 1987»
18:19 Ο Προμηθέας ήταν Ιππότης στη Ρόδο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα είσαι εδώ και τρέχεις έναν Μαραθώνιο» – Η συγκλονιστική ιστορία του Παναγιώτη Καραΐσκου
18:06 Ανάλυση – Αντώνης Σαμαράς: «Η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης», το αφήγημα και το φλερτ με τη δημιουργία νέου κόμματος
17:54 Πορτογαλία: Αναταραχή και απεργία για το νέο εργατικό νομοσχέδιο
17:48 Γ. Παπαχριστόπουλος: Για ποια φέτα μιλάτε; Σε λίγο δεν θα υπάρχει κεφάλι ζώου
17:40 ΣΥΡΙΖΑ: Σε άλλο κόσμο ζει ο Μητσοτάκης…
17:37 Γιώργος Νεόφυτος για Ενωση: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι»
17:28 Από τα πάνελ της τηλεόρασης, στα ράσα και την κοκαΐνη-Η νέα εγκληματική οργάνωση
17:19 Τσιάρας για ευλογιά προβάτων: Οχι σε εμβολιασμό, γιατί θα πληγεί η φέτα
17:10 Νατσιός από την Πάτρα: Απειλή ο προσωπικός αριθμός
17:03 Αγέλη σκυλιών σκορπίζει τον τρόμο στην είσοδο της πόλης! ΒΙΝΤΕΟ
16:58 Ο Παναιγιάλειος το ντέρμπι, δεν άντεξε με 10 η Παναχαϊκή
16:51 Ηττα για την Θύελλα από το Λουτράκι και πισωγύρισμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ