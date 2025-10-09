ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με σκληρή ανακοίνωση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, στην εξεταστική επιτροπή, κάνοντας λόγο για «γαλάζια ανευθυνότητα» και «πολιτική συγκάλυψη».

09 Οκτ. 2025 13:43
Σφοδρή επίθεση στον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση των αγροτικών ενισχύσεων.

«Τα “γαλάζια” παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις “γαλάζιες” ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του κόμματος, αφήνοντας αιχμές για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «το προσόν του κ. Καϊμακάμη να εμφανίζεται παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της εξεταστικής, ήταν μάλλον αυτό που διέκρινε ο κ. Τσιάρας και τον τοποθέτησε στη συγκεκριμένη θέση, επειδή τον γνώρισε σε μια έκθεση τροφίμων τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίμησε το βιογραφικό του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει πως «ο κ. Καϊμακάμης δεν έχει υπόψιν του την ύπαρξη κυκλώματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λυμαίνεται επιδοτήσεις, ενώ νίπτει τα χείρας του για τη μη απεξάρτηση των πληροφοριακών συστημάτων από τον τεχνικό σύμβουλο».

Αναφέρεται ακόμη ότι ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού «δεν θέλει να πει λέξη για τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Σαλάτα αναφορικά με τον τρόπο που ο τελευταίος διαχειρίστηκε τον έλεγχο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και «δεν γνωρίζει τίποτα για τις υποθέσεις και τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας».

«Προφανώς δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο για τους “αρίστους” της ΝΔ που κατέχουν θέσεις-κλειδιά με βασικό προσόν την “εκτίμηση” του κόμματος ή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης», σχολιάζουν με σαφή ειρωνεία οι ίδιες πηγές.

Η ανακοίνωση καταλήγει:
«Απομένει, πλέον, να μας πουν ότι η εξεταστική επιτροπή οφείλει να τους αποζημιώσει για την ταλαιπωρία που υφίστανται».
