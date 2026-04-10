Συστάσεις για αλλού

Συστάσεις για αλλαγή μίγματος στα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης απευθύνει στην κυβέρνηση ο ΟΟΣΑ, προτείνοντας βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή και ποιοτική παιδική φροντίδα, με μετατόπιση των δημοσίων δαπανών από επιδόματα γέννησης προς δομές φροντίδας και φύλαξης παιδιών.

Μακροπρόθεσμα, το μέτρο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια επένδυση στην ποιοτική φροντίδα των παιδιών και, παράλληλα, να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο στις γυναίκες για να εισέλθουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αυτά όμως γίνονται αλλού, γιατί στον κοντόφθαλμο ορίζοντα των ελληνικών κυβερνήσεων, τα επιδόματα γέννησης έχουν πιο άμεσο εκλογικό αποτέλεσμα.

