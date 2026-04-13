Συζητήσεις και στην Αχαϊα προκάλεσε το δημοσίευμα για κοινή γραμμή Ανδρουλάκη-Τσίπρα!

Θέμα συζήτησης σε πολλά πασχαλινά τραπέζια όπου μετείχαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του υπό ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αποτέλεσε το δημοσίευμα του bankingnews.gr που έκανε λόγι για μυστική συμφωνία Ανδρουλάκη-Τσίπρα με στόχο να γκρεμίσουν τον Μητσοτάκη!

Κάποια στελέχη χαρακτήριζαν το δημοσίευμα παρωδία και…πρωταπριλιάτικο, κάποια όμως έλεγαν πως έχει βάση!

Τι έγραφε το δημοσίευμα:

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που απορούν για την (επι) στροφή Τσίπρα στην Αριστερά.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι αυτή η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού θα γίνει πιο φανερή όταν ολοκληρωθεί και δημοσιοποιηθεί το πλαίσιο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος, στην οποία θα επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η λύση θα έρθει από τα αριστερά.

Οι γεφυροποιοί

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το πλαίσιο κάποιοι μιλούν για μια υπόγεια συμφωνία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα (καθοριστικός ο ρόλος του Σιακαντάρη), με στόχο ο ένας να ενισχύσει το ρόλο του στο χώρο των κεντρώων ψηφοφόρων όπου ο Αλέξης Τσίπρας έχει τεράστιες δυσκολίες να διεισδύσει και ο πρώην πρωθυπουργός να επικεντρωθεί στο χώρο της Αριστεράς, όπου σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις του είναι πιο οικείος και γίνεται αποδεκτός.

Κάνουν την μοιρασιά

Με απλά λόγια, ο Τσίπρας να έχει ως στόχο να πάρει πίσω τους ψηφοφόρους του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ -που έχει γίνει σκορποχώρι- και να αγγίξει το ποσοστό που πήρε στις εκλογές του 2019 και ο Νίκος Ανδρουλάκης να διεμβολίσει τους ψηφοφόρους που έχουν πάει στον Μητσοτάκη τον οποίο θεωρούν κεντρώο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη θα συνεχιστεί με επίδικο τους κεντρώους ψηφοφόρους.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στις ευρωεκλογές το κατάφεραν και πήραν πίσω ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων τους, που για μια σειρά από λόγους είχαν πάει στη ΝΔ.

Σκληρό ροκ

Αυτό το ποσοστό θέλουν να μεγαλώσουν και για αυτό συνεχίζουν το σκληρό ροκ στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Μητσοτάκη, επιχειρώντας να τον αποδομήσουν και να μεγαλώσουν τα ποσοστά τους σε τέτοιο βαθμό ώστε μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα να είναι εφικτή για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης με την προσθήκη ενός ακόμη κόμματος εάν χρειαστεί.

Αυτός είναι και ο λόγος που όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες τόσο ο Ανδρουλάκης όσο και ο Τσίπρας θα λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία ο καθένας στο χώρο του και χωρίς να επαναλάβουν το λάθος των προηγούμενων εκλογών, όπου η σύγκρουση μεταξύ τους ήταν πιο ισχυρή από ότι ήταν με τον κεντρικό τους αντίπαλο που ήταν ο Μητσοτάκης.

Δεν μπορεί κανένας μόνος

Πλέον και οι δυο έχουν συνειδητοποιήσει ότι μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να πάει πουθενά, αλλά ούτε με βάση το δικό τους προσωπικό παρελθόν μπορούν να πάρει ο καθένας μόνος του τους ψηφοφόρους που το πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ συγκέντρωνε κινούμενο καθοριστικά στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο ρόλος του Λαλιώτη

Κομβικό σε αυτό το «παιχνίδι» μοιρασιάς έχει παίξει και ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος έχει δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τον Ανδρουλάκη όσο και με τον Τσίπρα, αλλά κυρίως με επιχειρηματικά συστήματα που δεν θέλουν να ακούν λέξη για τον Μητσοτάκη. Δεν αποτελεί σύμπτωση φυσικά ότι πολλές από τις ανακοινώσεις που βγαίνουν εάν αφαιρέσεις το λογότυπο του κόμματος, δεν μπορείς να ξέρεις εάν είναι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ή του Τσίπρα καθώς το περιεχόμενό τους είναι πανομοιότυπο.

Κρίσιμες οι μεταγραφές

Αυτό το γνωρίζουν άπαντες οι παίκτες του συστήματος για αυτό επιχειρείται σε πρώτη φάση αυτή η «συμφωνία κυρίων» να υλοποιηθεί και οι «μεταγραφές» στελεχών να μην αποτελέσουν συγκρουσιακό σημείο, αλλά πολιτικοί που μπορούν να παίξουν το ρόλο του γεφυροποιού.

Ο Μητσοτάκης, που διαπιστώνει το τι συμβαίνει και με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθεί να ξυπνήσει ανακλαστικά του 1981, και των…πρασινοφρουρών σε μια προσπάθεια να κρατήσει τους κεντρώους ψηφοφόρους που θυμούνται με τρόμο και εκείνη την περίοδο αλλά και την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα τους κυνηγούσε αμα τη εμφανίση σε πλατείες και δρόμους.

