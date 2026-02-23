Τα 11 συμπτώματα υψηλού σακχάρου στο αίμα

Η τακτική μέτρηση του σακχάρου είναι μέρος της καθημερινότητας για όσους έχουν διαβήτη. Αν όμως δεν έχετε διαγνωστεί με διαβήτη, πιθανότατα δεν ελέγχετε συχνά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα πιθανά σημάδια του υψηλού σακχάρου, ειδικά αν έχετε προδιαβήτη.

Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, γνωστό και ως υπεργλυκαιμία, σημαίνει ότι υπάρχει υπερβολική γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το σώμα δεν παράγει ινσουλίνη, δεν παράγει αρκετή ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αν και συνδέεται κυρίως με τον διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, μπορεί να εμφανιστεί και σε άτομα χωρίς επίσημη διάγνωση.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Prevention, τα σημάδια εμφανίζονται σταδιακά και στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι ασαφή. Αν όμως δεν αντιμετωπιστεί, το υψηλό σάκχαρο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές, ακόμη και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Ακολουθούν 11 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε:

1. Συχνουρία

Αν πηγαίνετε συνεχώς στην τουαλέτα, ίσως φταίει το αυξημένο σάκχαρο. Όταν η γλυκόζη στο αίμα είναι υψηλή, τα νεφρά προσπαθούν να την αποβάλουν. Για να το κάνουν, «τραβούν» νερό μαζί με τη γλυκόζη, κάτι που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ούρων.

2. Έντονη δίψα

Καθώς το σώμα χάνει περισσότερα υγρά μέσω της ούρησης, αυξάνεται η ανάγκη για νερό. Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης και δίνει σήμα να πιείτε περισσότερο. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι δεν αποχωρίζεστε το μπουκάλι νερού σας. Συχνά συνυπάρχει ξηροστομία και αίσθημα αδυναμίας.

3. Κόπωση

Το υψηλό σάκχαρο μπορεί να σας κάνει να νιώθετε εξαντλημένοι και χωρίς ενέργεια. Μπορεί να έχετε δυσκολία συγκέντρωσης ή να αισθάνεστε «θολούρα» στο μυαλό. Αν και η κόπωση έχει πολλές πιθανές αιτίες, όταν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα της λίστας, αξίζει να το ελέγξετε.

4. Επίμονη πείνα

Όταν η γλυκόζη «παγιδεύεται» στο αίμα και δεν φτάνει στα κύτταρα, ο οργανισμός αντιδρά σαν να πεινά. Έτσι, μπορεί να αισθάνεστε πεινασμένοι ακόμα και λίγο μετά το φαγητό.

5. Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Αν το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη για ενέργεια, αρχίζει να καίει λίπος και μυϊκή μάζα. Αυτό οδηγεί σε γρήγορη και μη υγιή απώλεια βάρους. Επιπλέον, η συχνουρία και η αφυδάτωση συμβάλλουν στη μείωση του βάρους.

6. Θολή όραση

Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης μπορούν να επηρεάσουν τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα των ματιών. Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να επηρεάσει τον αμφιβληστροειδή και να προκαλέσει προσωρινή θολούρα. Αν όμως το σάκχαρο παραμένει υψηλό για χρόνια, μπορεί να προκληθούν μόνιμες βλάβες και σοβαρά προβλήματα όρασης.

7. Συχνές λοιμώξεις

Το χρόνιο υψηλό σάκχαρο αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αρρωσταίνετε πιο συχνά και να χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να αναρρώσετε.

8. Πληγές που αργούν να επουλωθούν

Η υπεργλυκαιμία επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος και την ικανότητα του οργανισμού να επουλώνει τραύματα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει νευρική βλάβη, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεστε άμεσα έναν τραυματισμό. Έτσι, μικρές πληγές ή μελανιές μπορεί να επιμένουν για εβδομάδες.

9. Αναπνοή με φρουτώδη οσμή

Η φρουτώδης ή μεταλλική οσμή στην αναπνοή είναι προειδοποιητικό σημάδι διαβητικής κετοξέωσης (DKA), μιας σοβαρής επιπλοκής. Όταν το σώμα καίει λίπος και πρωτεΐνη για ενέργεια, παράγει κετόνες. Μία από αυτές, η ακετόνη, προκαλεί τη χαρακτηριστική οσμή. Πρόκειται για επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια.

10. Σύγχυση

Το υψηλό σάκχαρο μπορεί να προκαλέσει έντονη κόπωση και πνευματική θολούρα. Αν όμως εμφανιστεί σύγχυση, αποπροσανατολισμός ή ακόμη και παραλήρημα, μπορεί να πρόκειται για σοβαρή επιπλοκή όπως η διαβητική κετοξέωση ή η υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση (HHS). Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται άμεση ιατρική παρέμβαση.

11. Ναυτία και πόνος στο στομάχι

Η ναυτία, ο εμετός και ο πόνος στην κοιλιά είναι επίσης σημάδια διαβητικής κετοξέωσης. Η συσσώρευση κετονών διαταράσσει το γαστρεντερικό σύστημα. Αν τα συμπτώματα αυτά συνοδεύονται από άλλα της λίστας, είναι σημαντικό να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Πιθανές επιπλοκές που πρέπει να γνωρίζετε

Το υψηλό σάκχαρο μπορεί να ξεκινήσει με ήπια συμπτώματα, αλλά μακροπρόθεσμα προκαλεί σοβαρές βλάβες. Η αυξημένη γλυκόζη μπορεί να καταστρέψει αιμοφόρα αγγεία, νεύρα και όργανα.

Δύο από τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές είναι:

Διαβητική κετοξέωση (DKA): Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα με διαβήτη τύπου 1. Η συσσώρευση κετονών καθιστά το αίμα επικίνδυνα όξινο. Μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, δύσπνοια, λιποθυμία, ακόμη και κώμα ή θάνατο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση (HHS): Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Το αίμα γίνεται υπερβολικά «συμπυκνωμένο» λόγω της υψηλής γλυκόζης και της έντονης αφυδάτωσης. Μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, λιποθυμία, κώμα και σοβαρές βλάβες οργάνων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτές οι καταστάσεις δεν αντιμετωπίζονται με θεραπείες στο σπίτι. Αν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή υπάρχει υποψία DKA και HHS, απαιτείται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο.

Έγκαιρη διάγνωση, αποτελεσματική θεραπεία

Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να δείξει αν τα επίπεδα σακχάρου είναι αυξημένα. Τα καλά νέα είναι ότι αν εντοπιστεί έγκαιρα, υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές, από φαρμακευτική αγωγή έως ινσουλίνη, που βοηθούν στη ρύθμιση της γλυκόζης.

Αν παρατηρείτε περισσότερα από ένα από τα παραπάνω συμπτώματα ή αν απλώς ανησυχείτε για τα επίπεδα σακχάρου σας, μιλήστε με τον γιατρό σας. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση μπορεί να προλάβει σοβαρές επιπλοκές και να προστατεύσει την υγεία σας.

