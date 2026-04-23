Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!

Η 4η Απριλίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων και αν δεν το ξέρετε 600 εκατομμύρια αδέσποτα ζώα υπολογίζεται ότι διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες στον πλανήτη μας. Οι φιλοζωικές οργανώσεις μας καλούν να υιοθετήσουμε ένα ζώο συντροφιάς σε μια εποχή ειδικά που ακόμα και το «σύστημα», σωστά εδώ, μας προτρέπει να δίνουμε στα ζωάκια την πραγματική τους αξία και συμπεριφορά.

Και μάλιστα κάποιες πολιτείες στις ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση ζώων αλλά προτρέπουν στην υιοθεσία από τα καταφύγια. Αλήθεια σε μια εποχή μοναξιάς και ειδικά για μεγαλύτερες ηλικίες, έχουμε σκεφτεί όλοι πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα ζωάκι συντροφιάς;

Είναι σαν να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, για να μην πω και καλύτερα καθώς τα περισσότερα ζωάκια έχουν αγνή αγάπη και ειδικά τα αδέσποτα. Που με τον τρόπο τους δείχνουν την εκτίμησή σου για την συνδρομή στου στην επιβίωσή τους!

Έχουμε σκεφτεί πόση θετική ενέργεια λαμβάνουμε σε μια εποχή που όλο και περισσότερες έρευνες μιλάνε για την αόρατη ενέργεια που μας διέπει και αλληλεπιδράμε μεταξύ μας και με την φύση;

Σύμφωνα με τις φιλοζωϊκές οργανώσεις, στην Ελλάδα κυκλοφορούν σχεδόν 1 εκατομμύριο αδέσποτα ζώα κάθε είδους. Μιλάμε για απίστευτο νούμερο. Και εδώ πάμε σε κάτι άλλο σημαντικό.

Αποτελεί ντροπή και παρά τα βήματα που έχουν πράγματι γίνει και ιδιαίτερα στο θέμα της κακοποίησης των ζώων και βασικά των αδέσποτων,οι υποδομές για τη φύλαξη αυτών των ζώων να είναι ελάχιστες και συνήθως αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή των δήμων.

Η πολιτεία πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερες πράξεις για την προστασία των αδέσποτων ζώων. Να φτιαχτούν καταφύγια αδέσποτων παντού, να δοθούν κίνητρα για ακόμη μεγαλύτερη φροντίδα των ζώων στις οργανώσεις. Να υλοποιηθούν προγράμματα μαζικής στείρωσης και ταυτόχρονα φροντίδας, ακόμη και στους δρόμους.

Να υπάρχει νερό (μην ξεχνάμε πόσο ζέστη έχουμε στην χώρα μας και πόσους μήνες) και τροφή για όλα τα αδέσποτα.

Το ακόμα χειρότερο βέβαια στην χώρα μας είναι ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα έχουμε ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι. Άτομα που ,σκοτώνουν και βασανίζουν τα αδέσποτα ειδικά ζώα.

Άλλωστε η συμπεριφορά μας προς τα ζώα, όπως λέει και το FBI, φωτογραφίζει την συμπεριφορά μας και στους ανθρώπους κάποια στιγμή. Ένας άνθρωπος που δεν αγαπά τα ζώα δύσκολα θα αγαπά και τους ανθρώπους καθώς η αγάπη είναι υπέρτατο συναίσθημα.

Τι κάνουμε αν δεν μπορούμε να υιοθετήσομε ένα αδέσποτο; Τα αγαπάμε ειδικά τα αδέσποτα ζωάκια και τα βοηθάμε. Και τέλος αν θες ένα ζωάκι, μην πάρεις μάρκα, φίρμα κλπ για το εφέ. Πάρε το αδέσποτο που θα το θυμάται για όλη του την ζωή και θα λάβεις περισσότερη αγάπη.

Πόσο χαίρομαι διάσημους που υιοθετούν αδέσποτα! Έτσι και θα σώσεις μια ψυχή αλλά και θα βοηθήσεις εσένα, και το σύμπαν δεν θα σε ξεχάσει! Ποτέ δεν είναι αργά!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



