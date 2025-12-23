Τα «αλλάζει» ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την παρουσία στρατού και δημιουργία οικισμών στη Γάζα

Ο ίδιος προχώρησε σε αναδίπλωση των δηλώσεών του

Τα «αλλάζει» ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την παρουσία στρατού και δημιουργία οικισμών στη Γάζα
23 Δεκ. 2025 17:39
Pelop News

Πλέον σε στροφή 180 μοιρών προχώρησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σε προηγούμενες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα (23.12.2025) σχετικά με την παρουσία του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν οικισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ίσραελ Κατζ είπε χαρακτηριστικά ότι ο στρατός του Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί πλήρως και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Γάζα, ωστόσο όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο ίδιος προχώρησε σε αναδίπλωση των δηλώσεών του.

«Βρισκόμαστε βαθιά μέσα στη Γάζα και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ ολόκληρη τη Γάζα. Δεν θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε, να αποτρέψουμε αυτό που συνέβη», τόνισε ο Κατς αναφερόμενος στην επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση τόσο με τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, σύμφωνα με τα οποία οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από την Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που έστειλε προς δημοσιογράφους αργότερα το γραφείο του Κατς τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταστήσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις του Κατς σε ομιλία του σήμερα το πρωί προς ηγέτες εποικισμών, σχετικά με την αποστολή τέτοιων μονάδων στη βόρεια Γάζα «έγιναν αποκλειστικά σε πλαίσιο ασφάλειας».

