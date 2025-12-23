Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Συρία – Η πρώτη απέλαση μετά από 10 χρόνια

Ο Σύρος που απελάθηκε σήμερα είναι ένας άνδρας 27 ετών, ο οποίος εξέτισε στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ποινή φυλάκισης για ληστεία, επίθεση και εκβιασμό.

Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Συρία - Η πρώτη απέλαση μετά από 10 χρόνια
23 Δεκ. 2025 15:32
Pelop News

Την πρώτη απέλαση προς την Συρία τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποίησε σήμερα η Γερμανία, η οποία παρέδωσε έναν Σύρο εγκληματία στην Δαμασκό.

Η απέλαση χαρακτηρίζεται «συμβολική» από την κυβέρνηση, η οποία ωστόσο διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα. «Οι εγκληματίες πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα μας. Υποστηρίζουμε τον έλεγχο, τη συνέπεια και μια σταθερή στάση, καθώς και μηδενική επιείκεια απέναντι στους εγκληματίες και σε όσους θεωρούνται απειλή», δήλωσε στην BILD ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Ήδη στην προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) προβλέπεται ότι «θα απελαύνουμε ανθρώπους από το Αφγανιστάν και την Συρία, ξεκινώντας από τους εγκληματίες και όσους θεωρούνται απειλή».

Ο Σύρος που απελάθηκε σήμερα είναι ένας άνδρας 27 ετών, ο οποίος εξέτισε στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ποινή φυλάκισης για ληστεία, επίθεση και εκβιασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:28 Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!
17:18 Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Σε ποιες περιοχές
17:12 Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
17:10 Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»
17:02 Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις
17:01 Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
16:54 Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη: Κάποια στιγμή θα εγκατασταθεί πιο μόνιμα στην Πορτογαλία
16:46 Μέσω gov.gr η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων για γεγονότα που δηλώθηκαν στο Ειδικό Ληξιαρχείο
16:38 Κυκλοφοριακό αλαλούμ στους δρόμους ενόψει Χριστουγέννων – Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω μπλόκων
16:30 Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν: Τι να φορέσετε για μια λαμπερή και κομψή εμφάνιση
16:20 Είναι σπατάλη η ανταλλαγή δώρων;
16:12 Εξαγωγική ετοιμότητα και νέες αγορές: πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας
16:04 Λύση «εδώ και τώρα» ζητούν οι ξενοδόχοι για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών τα Χριστούγεννα
15:56 Πάτρα: Κι όμως βλέπουμε επισκευές – Εργασίες στις εξέδρες της Μαρίνας
15:48 Εθελοντική αιμοδοσία στον Πύργο από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση
15:40 Τρίκαλα: Πάνω από 30% η μείωση των επισκεπτών – Για ποιο λόγο
15:32 Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Συρία – Η πρώτη απέλαση μετά από 10 χρόνια
15:24 Αλεξόπουλος: «Αυτές τις ημέρες ας νοιαστούμε κι ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο»
15:16 HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
15:08 Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ