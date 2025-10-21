Τα δίδυμα από την Πάτρα που «γυάλισαν» στην ΑΕΚ

Την περασμένη Κυριακή αγωνίστηκαν στη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανιωνίου (3-2) και τώρα ετοιμάζονται να παίξουν κόντρα στον Ολυμπιακό!

21 Οκτ. 2025 13:00
Pelop News

Εδώ δεν έχουμε το μήλο κάτω από τη μηλιά, αλλά τα …δίδυμα μήλα κάτω από τη μηλιά.

Τα χνάρια του μπαμπά τους ακολουθούν οι Βαλεντίνο και Τζουλιάνο Μπραντάν, κάνοντας το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ. Τα δύο 11χρονα δίδυμα αδέλφια αγωνίζονταν στα τμήματα υποδομής της Παναχαϊκής, εκεί όπου εργαζόταν ως προπονητής και ο Φερνάντο Μπραντάν, παλιός ποδοσφαιριστής των «κοκκινόμαυρων», που ήρθε από την Αργεντινή και ρίζωσε στην Πάτρα.
Ο Βαλεντίνο και ο Τζουλιάνο «γυάλισαν» στην ΑΕΚ, η οποία κινήθηκε αστραπιαία με αποτέλεσμα τα δύο πιτσιρίκια να ανεβαίνουν στην Αθήνα και να παίζουν τα σαββατοκύριακα στους αγώνες της Κ12.

Επίσης, ο μεγαλύτερος γιος του Μπραντάν, ο 17χρονος Τιάγκο, αγωνίζεται με τη φανέλα του Ζαβλανίου στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας μαζί με τον πατέρα του. Μάλιστα, και οι δύο έπαιξαν στο τελευταίο παιχνίδι με τη Νίκη Προαστείου, με τον Φερνάντο να προλαβαίνει το β’ ημίχρονο, καθώς ήταν στην Αθήνα με τους δίδυμους γιους του.
