Tα drones στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη

Γιατί υπάρχει φόβος για εμπλοκή της Ρωσίας

Tα drones στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη
23 Σεπ. 2025 14:05
Pelop News

Πλέον ένας νέος γύρος ανησυχίας έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά από την εμφάνιση drones στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο.

Η φρίκη της Νέας Υόρκης: Κλειδωμένοι και κακοποιημένοι σε υπόγειο, νεκρή μία γυναίκα

Στη Δανία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά τις μυστηριώδεις εμφανίσεις μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τα διεθνή αεροδρόμια της Κοπεγχάγης αλλά και του Όσλο στην Νορβηγία, που οδήγησαν σε προσωρινό «πάγωμα» πτήσεων και σε σοβαρές αναταραχές στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, έχει ήδη χαρακτηριστεί από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ως «η σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της χώρας μέχρι σήμερα».

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Στις 20:26 τοπική ώρα (η αστυνομία διέταξε την αναστολή όλων των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όταν εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο έως τρία μεγάλα drones στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας. Η αναστάτωση ήταν άμεση καθώς περίπου 35 πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της απειλής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση των drones, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

 

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Γενς Γέσπερσεν, σημείωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χειρίζονταν «ικανός φορέας» με τεχνικές δυνατότητες και πόρους που ξεπερνούν τα συνηθισμένα περιστατικά, μετέδωσε ο Guardian.

 

Παράλληλα περιστατικά και κυβερνοεπιθέσεις
Η αναστάτωση συμπίπτει με σειρά κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν την Παρασκευή σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου, πλήττοντας συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in). Η σύμπτωση αυτή έχει οδηγήσει τις αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας να εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις, με τη δημόσια τηλεόραση NRK να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στις έρευνες.

Η κατάσταση έχει ήδη κινητοποιήσει και τον στρατό της Δανίας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για οργανωμένη επίθεση.

Φρεντέρικσεν: «Ταιριάζει με άλλες επιθέσεις»
Η Μέτε Φρέντερικσεν, σε σχόλιό της στον τηλεοπτικό σταθμό TV2, χαρακτήρισε την υπόθεση «επίθεση σε κρίσιμες υποδομές» και προειδοποίησε ότι «λέει κάτι για την εποχή που ζούμε και για το τι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε». Επισήμανε μάλιστα ότι οι αρχές «δεν αποκλείουν κανένα σενάριο» όσον αφορά την ταυτότητα των δραστών.

Ερωτηθείσα για πιθανή ρωσική εμπλοκή, κράτησε επιφυλακτική στάση, αλλά ξεκαθάρισε: «Δεν μπορώ να αποκλείσω με κανέναν τρόπο ότι πρόκειται για τη Ρωσία».

Και πρόσθεσε: «Και είναι σαφές ότι αυτό ταιριάζει με τις εξελίξεις που έχουμε δει πρόσφατα με άλλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια».

Η πρωθυπουργός υπενθύμισε προηγούμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία, ενώ υπογράμμισε τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης, υπαινισσόμενη προφανώς ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει συσχέτιση με τα προηγούμενα ανησυχητικά περιστατικά.

 

Ανησυχία για εμπλοκή της Ρωσίας
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να συνδέει άμεσα το περιστατικό με τη Ρωσία. Σε συνάντησή του με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τόνισε ότι πρόκειται για παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κοπεγχάγη. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι αν δεν υπάρξει αποφασιστική απάντηση από τη Δύση, η Μόσχα θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το περιστατικό πάντως, τόσο η αστυνομία της Κοπεγχάγης όσο και η δανική υπηρεσία πληροφοριών PET υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Φλέμινγκ Ντρέγερ, επιχειρησιακός διευθυντής της PET, δήλωσε ότι «η Δανία βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο απειλής δολιοφθοράς» και ότι εξετάζονται όλες οι πιθανότητες.

Η διευθύντρια της αστυνομίας, Άννε Τέννες, έκανε λόγο για «σοβαρή παραβίαση της δανικής νομοθεσίας», χαρακτηρίζοντας επανειλημμένα το περιστατικό «επίθεση».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ