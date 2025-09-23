Tα drones στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη

Πλέον ένας νέος γύρος ανησυχίας έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά από την εμφάνιση drones στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο.

Στη Δανία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά τις μυστηριώδεις εμφανίσεις μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τα διεθνή αεροδρόμια της Κοπεγχάγης αλλά και του Όσλο στην Νορβηγία, που οδήγησαν σε προσωρινό «πάγωμα» πτήσεων και σε σοβαρές αναταραχές στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, έχει ήδη χαρακτηριστεί από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ως «η σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της χώρας μέχρι σήμερα».

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Στις 20:26 τοπική ώρα (η αστυνομία διέταξε την αναστολή όλων των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όταν εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο έως τρία μεγάλα drones στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας. Η αναστάτωση ήταν άμεση καθώς περίπου 35 πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της απειλής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση των drones, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Γενς Γέσπερσεν, σημείωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χειρίζονταν «ικανός φορέας» με τεχνικές δυνατότητες και πόρους που ξεπερνούν τα συνηθισμένα περιστατικά, μετέδωσε ο Guardian.

Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday. pic.twitter.com/IeosEuRd7n — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Παράλληλα περιστατικά και κυβερνοεπιθέσεις

Η αναστάτωση συμπίπτει με σειρά κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν την Παρασκευή σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου, πλήττοντας συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in). Η σύμπτωση αυτή έχει οδηγήσει τις αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας να εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις, με τη δημόσια τηλεόραση NRK να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στις έρευνες.

Η κατάσταση έχει ήδη κινητοποιήσει και τον στρατό της Δανίας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για οργανωμένη επίθεση.

Copenhagen Airport, the busiest hub in the Nordic region, said it reopened after drone sightings halted all take-offs and landings for nearly four hours, while Norway’s Oslo Airport said it had also shut and reopened its airspace over a drone https://t.co/QHP7CqZp9h pic.twitter.com/qKyQLZezo9 — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Φρεντέρικσεν: «Ταιριάζει με άλλες επιθέσεις»

Η Μέτε Φρέντερικσεν, σε σχόλιό της στον τηλεοπτικό σταθμό TV2, χαρακτήρισε την υπόθεση «επίθεση σε κρίσιμες υποδομές» και προειδοποίησε ότι «λέει κάτι για την εποχή που ζούμε και για το τι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε». Επισήμανε μάλιστα ότι οι αρχές «δεν αποκλείουν κανένα σενάριο» όσον αφορά την ταυτότητα των δραστών.

Ερωτηθείσα για πιθανή ρωσική εμπλοκή, κράτησε επιφυλακτική στάση, αλλά ξεκαθάρισε: «Δεν μπορώ να αποκλείσω με κανέναν τρόπο ότι πρόκειται για τη Ρωσία».

Και πρόσθεσε: «Και είναι σαφές ότι αυτό ταιριάζει με τις εξελίξεις που έχουμε δει πρόσφατα με άλλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια».

Η πρωθυπουργός υπενθύμισε προηγούμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία, ενώ υπογράμμισε τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης, υπαινισσόμενη προφανώς ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει συσχέτιση με τα προηγούμενα ανησυχητικά περιστατικά.

“Es el ataque más grave contra una infraestructura hasta la fecha”, afirma la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, vinculándolo “con otros ataques de drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques contra aeropuertos europeos” #AFP pic.twitter.com/wwnoUhtwNq — Agence France-Presse (@AFPespanol) September 23, 2025

Ανησυχία για εμπλοκή της Ρωσίας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να συνδέει άμεσα το περιστατικό με τη Ρωσία. Σε συνάντησή του με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τόνισε ότι πρόκειται για παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κοπεγχάγη. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι αν δεν υπάρξει αποφασιστική απάντηση από τη Δύση, η Μόσχα θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το περιστατικό πάντως, τόσο η αστυνομία της Κοπεγχάγης όσο και η δανική υπηρεσία πληροφοριών PET υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Φλέμινγκ Ντρέγερ, επιχειρησιακός διευθυντής της PET, δήλωσε ότι «η Δανία βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο απειλής δολιοφθοράς» και ότι εξετάζονται όλες οι πιθανότητες.

Η διευθύντρια της αστυνομίας, Άννε Τέννες, έκανε λόγο για «σοβαρή παραβίαση της δανικής νομοθεσίας», χαρακτηρίζοντας επανειλημμένα το περιστατικό «επίθεση».

