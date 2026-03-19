Τα fitness trends που βλέπουμε παντού – Ποια έχουν επιστημονική βάση και ποια θέλουν προσοχή

Ιαπωνικό περπάτημα, καθημερινό κρέμασμα από μονόζυγο, Pilates ή ακραία challenges τύπου 75 Hard. Τα fitness trends των social media υπόσχονται γρήγορα και θεαματικά αποτελέσματα, όμως δεν έχουν όλα την ίδια επιστημονική βάση. Ο Jack McNamara, καθηγητής Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, ξεχώρισε ποιες από αυτές τις τάσεις αξίζουν πραγματικά και ποιες χρειάζονται μεγαλύτερη επιφύλαξη.

Το ιαπωνικό περπάτημα έχει την πιο καθαρή επιστημονική στήριξη

Το λεγόμενο ιαπωνικό περπάτημα βασίζεται στην εναλλαγή τριών λεπτών γρήγορου βαδίσματος με τρία λεπτά πιο χαλαρού ρυθμού για περίπου μισή ώρα. Η μέθοδος έχει μελετηθεί σε ερευνητικό επίπεδο και μια μελέτη σε μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες έδειξε βελτίωση στη δύναμη των ποδιών, στην αερόβια ικανότητα και στην αρτηριακή πίεση σε σχέση με το απλό περπάτημα με σταθερό ρυθμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι «μαγική λύση», αλλά ότι αποτελεί μια χρήσιμη και απλή αναβάθμιση της καθημερινής κίνησης, ειδικά για όσους θέλουν κάτι πιο οργανωμένο χωρίς πολύπλοκο εξοπλισμό.

Το 75 Hard είναι εντυπωσιακό, αλλά όχι και ισορροπημένο

Στον αντίποδα, το 75 Hard ζητά για 75 συνεχόμενες ημέρες δύο προπονήσεις των 45 λεπτών, αυστηρή διατροφή, πολύ νερό, διάβασμα και καθημερινή φωτογραφία προόδου. Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι ότι δεν αφήνει ουσιαστικό χώρο για ξεκούραση και αποκατάσταση, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο υπερκόπωσης και τραυματισμού.

Ειδικά για κάποιον που τώρα ξεκινά να γυμνάζεται, αυτό το μοντέλο απέχει πολύ από τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που προτείνει περίπου 150 έως 300 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα για τους ενήλικες.

Τα dead hangs έχουν όφελος, αλλά όχι όλα όσα υπόσχονται

Το dead hang, δηλαδή το κρέμασμα από μονόζυγο για όσο περισσότερο γίνεται, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό online. Το πιο σαφές του όφελος φαίνεται να είναι η βελτίωση της δύναμης λαβής, που συνδέεται γενικότερα με καλύτερη λειτουργική κατάσταση και υγεία. Ωστόσο, οι πιο εντυπωσιακοί ισχυρισμοί, όπως ότι «διορθώνει» τη σπονδυλική στήλη ή αλλάζει μόνιμα τη στάση του σώματος, δεν υποστηρίζονται επαρκώς από την έρευνα.

Το Pilates έχει πραγματικά οφέλη, αλλά όχι θαύματα

Το Pilates είναι ίσως η πιο σταθερή αξία από όλα αυτά τα trends. Συστηματική ανασκόπηση έχει δείξει ισχυρές ενδείξεις ότι βοηθά στην ευλυγισία και στη δυναμική ισορροπία, ενώ υπάρχουν και μέτριες ενδείξεις για βελτίωση της μυϊκής αντοχής.

Αυτό που δεν επιβεβαιώνεται επιστημονικά είναι ο πολύ διαδεδομένος ισχυρισμός ότι το Pilates δημιουργεί «μακριούς και λεπτούς μύες». Το μήκος των μυών δεν αλλάζει έτσι· αυτό που βελτιώνεται είναι κυρίως το εύρος κίνησης, ο έλεγχος και η αντοχή σε χαμηλότερα φορτία.

Τι αξίζει τελικά περισσότερο

Αν έπρεπε να ξεχωρίσει κανείς τι έχει την πιο καθαρή επιστημονική στήριξη, το ιαπωνικό περπάτημα και το Pilates φαίνεται να πατούν πιο γερά στα δεδομένα. Τα dead hangs έχουν ένα πιο συγκεκριμένο αλλά περιορισμένο όφελος, ενώ το 75 Hard ταιριάζει περισσότερο σε ακραία πρόκληση παρά σε ασφαλές και ρεαλιστικό πρόγραμμα για τους περισσότερους. Η βασική ιδέα που παραμένει σταθερή είναι ότι η πρόοδος στη φυσική κατάσταση έρχεται με συνέπεια, σταδιακή επιβάρυνση και σωστή αποκατάσταση, όχι απαραίτητα με ό,τι γίνεται viral.

