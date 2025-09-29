Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Παρά τις πολιτικές πρόληψης που έχουν εφαρμοστεί και τις εξελίξεις στην καρδιαγγειακή ιατρική, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, με 18.6 εκατομμύρια θανάτους ετησίως που αντιστοιχούν στο 33% των αιτιών θανάτου.

Οι θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα -στεφανιαία νόσος, ισχαιμική καρδιακή νόσος, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική αρτηριοπάθεια, ανευρύσματα, διαχωρισμός της αορτής κ.ά.- ξεπερνούν ακόμα και αυτούς που προκαλεί ο καρκίνος.

Αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η οποία γιορτάζεται σήμερα. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από την Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία (World Heart Federation) το 1999, προκειμένου να αναδειχθούν τρόποι πρόληψης και διατήρησης της υγείας της καρδιάς.

Σήμερα, το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών στην πλατεία Γεωργίου.

«Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τις αιτίες τους, η πρόληψη με αλλαγή του τρόπου ζωής (άσκηση, υγιεινή διατροφή -ιδίως η Μεσογειακή- η διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση υγιούς βάρους και η αποφυγή του αλκοόλ και η ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερόλη, η παχυσαρκία, το στρες και τελευταία η ατμοσφαιρική ρύπανση» σημειώνει ο καθηγητής και διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος του ΠΓΝΠ Περικλής Νταβλούρος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους ιατρούς του καρδιολογικού τμήματος για τα παραπάνω ζητήματα, ενώ θα υπάρχει επίδειξη τεχνικών ΚΑΡΠΑ και λειτουργίας αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



