«Τα Κίτρινα Γάντια» στην Ιχθυόσκαλα: Θεατρική βραδιά από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας

Με μια αγαπημένη κωμωδία του ελληνικού θεάτρου συνεχίζει τις πολιτιστικές του δράσεις ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας, προσκαλώντας τα μέλη του και τις οικογένειές τους σε μια βραδιά γέλιου και συντροφικότητας.

«Τα Κίτρινα Γάντια» στην Ιχθυόσκαλα: Θεατρική βραδιά από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας
27 Οκτ. 2025 11:55
Pelop News

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 7:30 μ.μ., ο Σύλλογος διοργανώνει θεατρική παράσταση στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Ιχθυόσκαλα” του Δήμου Πατρέων, με το έργο «Τα Κίτρινα Γάντια», σε ερμηνεία του θεατρικού σχήματος «Ήθος Ποιεί» του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τα μέλη και τις οικογένειές τους.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας, που συνεχίζει να προσφέρει στιγμές ψυχαγωγίας και πολιτισμού στα μέλη του.

Το θεατρικό έργο «Τα Κίτρινα Γάντια», μια κλασική ελληνική κωμωδία γεμάτη έξυπνο χιούμορ και ατάκες που έχουν γράψει ιστορία, ανεβαίνει από την ομάδα «Ήθος Ποιεί», η οποία ανταποκρίθηκε με προθυμία στο κάλεσμα του συλλόγου.

Μετά την παράσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, τα μέλη μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα χορωδιακά, θεατρικά και χορευτικά σύνολα που συγκροτούνται στα γραφεία του Συλλόγου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενεργή συμμετοχή και δημιουργική έκφραση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Μετά το ΕΣΠΑ, τι;
15:53 Τι δήλωσαν οι Δαρείος και Χριστόπουλος μετά το ντέρμπι
15:44 Παπαθανάσης: «Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό»
15:35 Παναχαϊκή: Δείτε για ποιο λόγο ο Αντώνης Μπούρδος έγραψε ιστορία
15:25 Δελφοί: Βουνό, θάλασσα και ιστορία
15:16 Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ
15:09 Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα
15:02 Ξεκινά η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου: Το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας από Στερεά και Δυτική Ελλάδα
15:00 Νέο σχέδιο καθαριότητας για το κέντρο της Πάτρας: Σύσκεψη για αναδιοργάνωση των κάδων
14:56 Χίος: Κυματίζει και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 28η Οκτωβρίου
14:52 Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα
14:46 Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα
14:43 Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η ενότητα είναι το ΟΧΙ της δικής μας γενιάς»
14:38 Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά
14:33 Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν
14:33 Χάνσεν: «Εσχατο μέτρο ο εμβολιασμός ζωών για την ευλογιά»
14:25 Νύχτα, βουνό, 200 κιλά κάνναβης: Ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητο και έγινε «καπνός» στην Κόνιτσα ΦΩΤΟ
14:21 Θεσσαλονίκη: «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;» – Φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη για να προστατεύσει γυναίκα BINTEO
14:15 Δήμος Πατρέων: “Αλμυρό” το παρκάρισμα χωρίς κάρτα – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ
14:10 Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ