«Τα Κίτρινα Γάντια» στην Ιχθυόσκαλα: Θεατρική βραδιά από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 7:30 μ.μ., ο Σύλλογος διοργανώνει θεατρική παράσταση στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Ιχθυόσκαλα” του Δήμου Πατρέων, με το έργο «Τα Κίτρινα Γάντια», σε ερμηνεία του θεατρικού σχήματος «Ήθος Ποιεί» του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τα μέλη και τις οικογένειές τους.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας, που συνεχίζει να προσφέρει στιγμές ψυχαγωγίας και πολιτισμού στα μέλη του.

Το θεατρικό έργο «Τα Κίτρινα Γάντια», μια κλασική ελληνική κωμωδία γεμάτη έξυπνο χιούμορ και ατάκες που έχουν γράψει ιστορία, ανεβαίνει από την ομάδα «Ήθος Ποιεί», η οποία ανταποκρίθηκε με προθυμία στο κάλεσμα του συλλόγου.

Μετά την παράσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, τα μέλη μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα χορωδιακά, θεατρικά και χορευτικά σύνολα που συγκροτούνται στα γραφεία του Συλλόγου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενεργή συμμετοχή και δημιουργική έκφραση.

