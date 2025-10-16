Τα κορίτσια της ΝΕΠ βλεπουν ΝΟΠ – Το ωραίο γκολ της Μιχαλάτου

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ πιάνει δουλειά για το παιχνίδι με τον συντοπίτη ΝΟΠ.

Τα κορίτσια της ΝΕΠ βλεπουν ΝΟΠ - Το ωραίο γκολ της Μιχαλάτου Η ΝΕΠ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον ΝΟΠ
16 Οκτ. 2025 14:07
Pelop News

Στο ντέρμπι του Σαββάτου (18:15) με τον ΝΟΠ είναι στραμμένα, πλέον, τα βλέμματα όλων στη ΝΕΠ, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 20-4 για την 3η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο.

Τα κορίτσια της ΝΕΠ βλεπουν ΝΟΠ - Το ωραίο γκολ της Μιχαλάτου Τα κορίτσια της ΝΕΠ βλεπουν ΝΟΠ - Το ωραίο γκολ της Μιχαλάτου Τα κορίτσια της ΝΕΠ βλεπουν ΝΟΠ - Το ωραίο γκολ της Μιχαλάτου
Διαιτητές: Κατσώνης-Μιχαηλίδου. Τα 8λεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3. Τα γκολ του Ολυμπιακού πέτυχαν οι Αντριους 3, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου 2, Πλευρίτου 5, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Σέκουλιτς 3.
ΝΕΠ: Ανδρ. Κοντάκου, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ, Ζήκου, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου 1, Ειρ. Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή, Πολίτη, Λαμπάτου, Αρνά.

Δείτε το υπέροχο γκολ της Νικολίνας Μιχαλάτου:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:41 Διπλό φονικό στη Φοικινούντα: Το δρομολόγιο και οι καταθέσεις οδήγησαν την ΕΛΑΣ στους 22χρονους
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ