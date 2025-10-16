Τα κορίτσια της ΝΕΠ βλεπουν ΝΟΠ – Το ωραίο γκολ της Μιχαλάτου

Στο ντέρμπι του Σαββάτου (18:15) με τον ΝΟΠ είναι στραμμένα, πλέον, τα βλέμματα όλων στη ΝΕΠ, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 20-4 για την 3η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο.



Διαιτητές: Κατσώνης-Μιχαηλίδου. Τα 8λεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3. Τα γκολ του Ολυμπιακού πέτυχαν οι Αντριους 3, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου 2, Πλευρίτου 5, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Σέκουλιτς 3.

ΝΕΠ: Ανδρ. Κοντάκου, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ, Ζήκου, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου 1, Ειρ. Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή, Πολίτη, Λαμπάτου, Αρνά.

Δείτε το υπέροχο γκολ της Νικολίνας Μιχαλάτου:

