Τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν για τον αγώνα Θύελλα-Παναχαϊκή

Αν και ακόμα δεν είναι 100% βέβαια ότι αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονικά το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Παναχαϊκή και την Θύελλα, εν τούτοις η διοίκησης της τελευταίας με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στα μέτρα ασφαλείας που θα παρθούν και παράλληλα κάνει κάλεσμα σε φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο και να δουν τον αγώνα.

Η ανακοίνωση: «Η διοίκηση της Θύελλας Πατρών ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, ενόψει της διεξαγωγής της αναμέτρησης Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή Γ.Ε., το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00, στο γήπεδο της Θύελλας Πατρών, ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με έγκριση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, έχει επιτραπεί στην Ελληνική Αστυνομία η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, μέσω βιντεοσκόπησης και καταγραφής εικόνας και ήχου, με τη χρήση κινητών και λοιπών συσκευών καταγραφής.

Η καταγραφή θα πραγματοποιείται τόσο εντός όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, καθώς και τη διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Η Θύελλα Πατρών καλεί τους φιλάθλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ασφαλούς και πολιτισμένου αθλητικού περιβάλλοντος, αντάξιου της ιστορίας και του ήθους του συλλόγου μας”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



