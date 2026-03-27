Τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν για τον αγώνα Θύελλα-Παναχαϊκή
Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να γίνει το Σάββατο στο “Φ. Αραβαντινός” με ώρα έναρξης στις 15.00
Αν και ακόμα δεν είναι 100% βέβαια ότι αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονικά το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Παναχαϊκή και την Θύελλα, εν τούτοις η διοίκησης της τελευταίας με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στα μέτρα ασφαλείας που θα παρθούν και παράλληλα κάνει κάλεσμα σε φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο και να δουν τον αγώνα.
Η ανακοίνωση: «Η διοίκηση της Θύελλας Πατρών ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, ενόψει της διεξαγωγής της αναμέτρησης Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή Γ.Ε., το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00, στο γήπεδο της Θύελλας Πατρών, ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με έγκριση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, έχει επιτραπεί στην Ελληνική Αστυνομία η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, μέσω βιντεοσκόπησης και καταγραφής εικόνας και ήχου, με τη χρήση κινητών και λοιπών συσκευών καταγραφής.
Η καταγραφή θα πραγματοποιείται τόσο εντός όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, καθώς και τη διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων.
Η Θύελλα Πατρών καλεί τους φιλάθλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ασφαλούς και πολιτισμένου αθλητικού περιβάλλοντος, αντάξιου της ιστορίας και του ήθους του συλλόγου μας”.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News