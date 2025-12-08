Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση

Στην Κυβέρνηση απανωτές είναι οι συσκέψεις για τη διαμόρφωση ενός «πακέτου» για την συνολική διαπραγμάτευση με τους αγροτοσυνδικαλιστές, που σκληραίνουν τη στάση τους σε όλη την Ελλάδα, με αιχμή την Κρήτη και την Θεσσαλία, όπου οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν από ακρότητες, με τραυματίες αστυνομικούς, πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων λόγω κατάληψης των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο, ενώ υπάρχουν και σχέδια για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με όσα λένε αρμόδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συζητήσει για τοπικά προβλήματα στη διαπραγμάτευση για την λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων – αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη εξεύρεσης συνολικών λύσεων για τα αγροτικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζητά – όπως ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, «συντεταγμένη και συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών, με συγκεκριμένα αιτήματα».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες προετοιμάζουν ένα πανελλαδικό Όργανο που θα αναλάβει το βάρος της διαπραγμάτευσης σε πανελλαδική συνεδρίαση στη Νίκαια, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, ενώ σκοπεύουν να αυξήσουν πίεση προς την κυβέρνηση ανεβάζοντας το θερμόμετρο με ακτιβίστικες κινήσεις, όπως οι αποκλεισμοί λιμανιών, αεροδρομίων, αλλά και των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες. Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη ενός συμβιβασμού που θα σταματήσει τα μπλόκα, καθώς θα ακολουθήσει η εορταστική περίοδος με χιλιάδες μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν οι πληρωμές των επιδοτήσεων που έχουν καθυστερήσει λόγω των αλλαγών που γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και λόγω των ελέγχων που συνεχίζονται σε χιλιάδες αγροτικά ΑΦΜ για υποθέσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, οι αλλαγές στην «τεχνική λύση» στον Οργανισμό έχουν βγάλει προσωρινά εκτός επιδοτήσεων χιλιάδες αγρότες – πράγμα που συντηρεί την ένταση στα μπλόκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση γίνονται συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το κόστος της αγροτικής παραγωγής – μιας και είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι αγρότες. Αρκετά σενάρια κυκλοφορούν σχετικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις καλλιέργειες, που έχει οριστεί στην χαμηλή τιμή των 9,2 λεπτών του ευρώ ανά Κwh, οριακά πάνω από το κόστος. Οι αγροτοσυνδικαλιστές ζητούν να πέσει στα 7 λεπτά του ευρώ ανά KWh – αλλά δηλώνουν έτοιμοι να συμβιβαστούν στα 8 λεπτά ανά Kwh. Ωστόσο, μία τέτοια τιμή κρίνεται ως ασύμφορη, καθώς είναι μεγαλύτερη από το κόστος, που είναι κατά μέσο όρο στα 9 λεπτά του ευρώ ανά Kwh.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη, γίνεται συζήτηση και για νέα παρέμβαση στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς οι αγροτοσυνδικαλιστές επιδιώκουν να αυξηθούν τα σχετικά ποσά. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να υπάρξουν αυξήσεις στα ποσά των επιστροφών.

Ένα σημαντικό κομμάτι των αγροτών έχει να αντιμετωπίσει – πέρα από τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων – και τις χαμηλές τιμές παραγωγού σε κάποια προϊόντα, όπως το σκληρό σιτάρι, η απόδοση του οποίου έχει πέσει στα 7 ευρώ ανά στρέμμα. Ζητούν λοιπόν να ισχύσουν ελάχιστες κατώτατες τιμές για τους παραγωγούς – κάτι που στην κυβέρνηση θεωρείται ως ένα ανεδαφικό αίτημα.

