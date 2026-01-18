Τα νέα εργαλεία της ΚΑΠ για αγρότες, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις

18 Ιαν. 2026 12:41
Με τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν από μικρά δάνεια έως μεγάλα επενδυτικά σχέδια, το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) επιχειρεί να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης του αγροδιατροφικού τομέα σε χρηματοδότηση. Τα εργαλεία υλοποιούνται από τη Μονάδα Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Πολιτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο τη χορήγηση δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «με την υλοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ γίνεται πράξη». Ο αρχικός προϋπολογισμός υπερδιπλασιάστηκε από 72 σε 160 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα –μέσω μόχλευσης– να κινητοποιηθούν πόροι άνω των 350 εκατ. ευρώ.

Τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία

  1. Χρηματοδοτικό Εργαλείο Εγγυήσεων
    • Δάνεια για επενδύσεις: 25.000 – 3.500.000 ευρώ
    • Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης: 25.000 – 500.000 ευρώ
    • Επιδότηση επιτοκίου 4% για 4 έτη
    • Συμβουλευτική υποστήριξη 800 ευρώ
    • Δυνατότητα διετούς περιόδου χάριτος
    • Χωρίς υποχρεωτική σύνδεση με επιχορηγούμενα προγράμματα
    • Επιλέξιμες δαπάνες: εξοπλισμός (καινούργιος/μεταχειρισμένος), κεφάλαιο κίνησης, ζωικό/φυτικό κεφάλαιο, αγορά γης έως 10%, ΦΠΑ
    • Για δάνεια έως 50.000 ευρώ: χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
    • Το Ταμείο καλύπτει το 70% της ζημίας από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ανώτατο όριο 20% του χαρτοφυλακίου)
  2. Χρηματοδοτικό Εργαλείο Μικρών Δανείων
    • Δάνεια: 10.000 – 50.000 ευρώ (για επενδύσεις ή κεφάλαιο κίνησης)
    • 50% άτοκο από το Ταμείο
    • Επιδότηση πλήρους επιτοκίου για τα πρώτα 2 έτη στο υπόλοιπο 50%
    • Συμβουλευτική υποστήριξη 800 ευρώ
    • Προαιρετική διετής περίοδος χάριτος
    • Μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις
    • Επιλέξιμες δαπάνες: εξοπλισμός, κεφάλαιο κίνησης, ζωικό/φυτικό κεφάλαιο, αγορά γης έως 5%, ΦΠΑ
  3. Χρηματοδοτικό Εργαλείο Εγγυήσεων για νέους γεωργούς νεαρής ηλικίας (έως 40 ετών)
    • Δάνεια: 10.000 – 50.000 ευρώ (μόνο για επενδύσεις)
    • Κατ’ αποκοπή μη επιστρεπτέα ενίσχυση + συμβουλευτική υποστήριξη: 8.000 – 40.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 800 ευρώ συμβουλευτικής)
    • Εγγύηση 80% (ανώτατο όριο ζημίας 25%)
    • Επιλέξιμες δαπάνες: εξοπλισμός, ζωικό/φυτικό κεφάλαιο, ΦΠΑ, αγορά γης έως 100%
    • Δεν συνδυάζεται με άλλα προγράμματα ή εργαλεία

Τα εργαλεία απευθύνονται σε επαγγελματίες γεωργούς (φυσικά & νομικά πρόσωπα), νέους γεωργούς, συλλογικά σχήματα, ΚοινΣΕπ και μεταποιητικές επιχειρήσεις με τελικό γεωργικό προϊόν. Στόχος είναι η μείωση του χρηματοδοτικού ρίσκου, η διευκόλυνση πρόσβασης σε κεφάλαια χωρίς αυστηρές εξασφαλίσεις και η στήριξη της μετάβασης σε ανταγωνιστικότερο και ανθεκτικότερο μοντέλο παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

