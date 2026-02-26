Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τι συνέβη με το βρέφος στη Ζάκυνθο και την απουσία της υπεύθυνης παιδιάτρου

Το 5 μηνών βρέφος στο νοσοκομείο Ζακύνθου σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση παρέμβαση της οικογένειάς και του ιδιώτη γιατρού, μετά από σοβαρά λάθη διάγνωσης και απουσία της υπεύθυνης παιδιάτρου, η οποία δεν εμφανίστηκε ποτέ στο πόστο της κατά τη διάρκεια επείγουσας εφημερίας.

Βήμα-βήμα ο τρόπος που η Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο, το iPhone, που είχε αγοράσει από συμμαθητή της και η επικοινωνία με τους γονείς της

Νέα στοιχεία

Ακόμη όμως κι όταν ζήτησε από τους γονείς του 5 μηνών βρέφους να της στείλουν φωτογραφίες του παιδιού, έκανε λάθος διάγνωση: έκρινε ότι είχε κάποιας μορφής λοίμωξη, ενώ έπασχε από την πιο θανατηφόρα μορφή μηνιγγίτιδας.

Η παράλληλη δράση της οικογένειας του βρέφους ήταν αυτή που τελικώς έσωσε τη ζωή του. Έστελναν εικόνες με τα έντονα σημάδια σε όλο το σώμα και το κεφαλάκι του βρέφους και σε ιδιώτη γιατρό, ο οποίος μίλησε στο MEGA. Εκείνος διαπίστωσε ότι το παιδί χρίζει επείγουσας ιατρικής φροντίδα.

«Έλαβα ένα βίντεο από τη θεία του παιδιού. Ρώτησα πόσες ώρες έχει το παιδί πυρετό και της είπα ότι είναι μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και ρώτησα να μάθω τι έγινε και ποιος επιλήφθηκε του θέματος. Μου είπαν ότι δεν το είχε δει γιατρός του νοσοκομείου».

Όταν αποφασίζεται πλέον να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή για τη σωτηρία του μωρού, η παιδίατρος εμφανίζεται ξημερώματα στο νοσοκομείο υποστηρίζοντας ότι ασθενεί.

«Είχα ενημερώσει από το πρωί ότι δεν ήμουν καλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή είχα μία βαριάς μορφής ημικρανία, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι».

Οι γιατροί που την εξετάζουν δεν διαπιστώνουν το παραμικρό. Η παιδίατρος ωστόσο προσκομίζει διάγνωση από ιδιώτη γιατρό και μιλώντας στο MEGA δεν διστάζει να επιρρίψει ευθύνες στην οικογένεια του βρέφους.

«Ο παιδίατρος, ο ιδιώτης, το είχε στείλει από το πρωί να πάει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω γιατί καθυστέρησαν. Η μόνη καθυστέρηση έγινε από τους γονείς. Δεν έγινε από το νοσοκομείο. Εγώ ενημερώθηκα ότι ήρθαν στις 16:30 η ώρα και συνέστησα εισαγωγή στο παιδί».

Αχτίδα αισιοδοξίας

Το 5 μηνών βρέφος φαίνεται να κερδίζει την πιο δύσκολη μάχη, ενώ είχε επί αρκετές ώρες όλα τα συμπτώματα της πιο βαριάς μηνιγγίτιδας: υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο και εξανθήματα.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που καταγγέλλεται για τους χειρισμούς της η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου. Πατέρας παιδιού με σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, που πήγε εκεί το περασμένο καλοκαίρι, υποστηρίζει ότι επί δύο ημέρες δεν εμφανίστηκε κανένας γιατρός.

Η παιδίατρος έχει τεθεί σε αναστολή και σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

