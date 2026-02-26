Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τι συνέβη με το βρέφος στη Ζάκυνθο και την απουσία της υπεύθυνης παιδιάτρου

Η παράλληλη δράση της οικογένειας ήταν αυτή που τελικώς έσωσε τη ζωή του μωρού

Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τι συνέβη με το βρέφος στη Ζάκυνθο και την απουσία της υπεύθυνης παιδιάτρου
26 Φεβ. 2026 21:36
Pelop News

Το 5 μηνών βρέφος στο νοσοκομείο Ζακύνθου σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση παρέμβαση της οικογένειάς και του ιδιώτη γιατρού, μετά από σοβαρά λάθη διάγνωσης και απουσία της υπεύθυνης παιδιάτρου, η οποία δεν εμφανίστηκε ποτέ στο πόστο της κατά τη διάρκεια επείγουσας εφημερίας.

Βήμα-βήμα ο τρόπος που η Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο, το iPhone, που είχε αγοράσει από συμμαθητή της και η επικοινωνία με τους γονείς της

Νέα στοιχεία
Ακόμη όμως κι όταν ζήτησε από τους γονείς του 5 μηνών βρέφους να της στείλουν φωτογραφίες του παιδιού, έκανε λάθος διάγνωση: έκρινε ότι είχε κάποιας μορφής λοίμωξη, ενώ έπασχε από την πιο θανατηφόρα μορφή μηνιγγίτιδας.

Η παράλληλη δράση της οικογένειας του βρέφους ήταν αυτή που τελικώς έσωσε τη ζωή του. Έστελναν εικόνες με τα έντονα σημάδια σε όλο το σώμα και το κεφαλάκι του βρέφους και σε ιδιώτη γιατρό, ο οποίος μίλησε στο MEGA. Εκείνος διαπίστωσε ότι το παιδί χρίζει επείγουσας ιατρικής φροντίδα.

«Έλαβα ένα βίντεο από τη θεία του παιδιού. Ρώτησα πόσες ώρες έχει το παιδί πυρετό και της είπα ότι είναι μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και ρώτησα να μάθω τι έγινε και ποιος επιλήφθηκε του θέματος. Μου είπαν ότι δεν το είχε δει γιατρός του νοσοκομείου».
Όταν αποφασίζεται πλέον να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή για τη σωτηρία του μωρού, η παιδίατρος εμφανίζεται ξημερώματα στο νοσοκομείο υποστηρίζοντας ότι ασθενεί.

«Είχα ενημερώσει από το πρωί ότι δεν ήμουν καλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή είχα μία βαριάς μορφής ημικρανία, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι».

Οι γιατροί που την εξετάζουν δεν διαπιστώνουν το παραμικρό. Η παιδίατρος ωστόσο προσκομίζει διάγνωση από ιδιώτη γιατρό και μιλώντας στο MEGA δεν διστάζει να επιρρίψει ευθύνες στην οικογένεια του βρέφους.

«Ο παιδίατρος, ο ιδιώτης, το είχε στείλει από το πρωί να πάει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω γιατί καθυστέρησαν. Η μόνη καθυστέρηση έγινε από τους γονείς. Δεν έγινε από το νοσοκομείο. Εγώ ενημερώθηκα ότι ήρθαν στις 16:30 η ώρα και συνέστησα εισαγωγή στο παιδί».

Αχτίδα αισιοδοξίας
Το 5 μηνών βρέφος φαίνεται να κερδίζει την πιο δύσκολη μάχη, ενώ είχε επί αρκετές ώρες όλα τα συμπτώματα της πιο βαριάς μηνιγγίτιδας: υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο και εξανθήματα.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που καταγγέλλεται για τους χειρισμούς της η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου. Πατέρας παιδιού με σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, που πήγε εκεί το περασμένο καλοκαίρι, υποστηρίζει ότι επί δύο ημέρες δεν εμφανίστηκε κανένας γιατρός.

Η παιδίατρος έχει τεθεί σε αναστολή και σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου, όλοι οι δικαιούχοι
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ