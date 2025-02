Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών με το Thuyloi University, Vietnam Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών με το Thuyloi University, Vietnam στην Πρυτανεία του Ιδρύματος. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρας υπέγραψε το σχετικό μνημόνιο με τον Prof. Dr. TRINH MINH THU, President of Thuyloi University, – Head of Delegation. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Δ. Μαντζαβίνος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, Καθ. Ι. Βενέτης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθ. Γ. Ξυδόπουλος, καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθ. Κ. Κουνετάς. Επιπλέον, παρευρέθηκαν η H.E. Mrs. Pham Thi Thu Exchange and Communication,

Ambassador of Vietnam in Athens, Dr. LE QUANG TUAN, Deputy Head of Science Technology and International Cooperation Department, A/Prof. NGUYEN LUONG BANG, Head of Administrative Department και ο Mr. LE THANH TUNG, Head of Finance and Accounting Department. Το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας έχει ως άξονες εργασίας – βασικούς στόχους τους ακόλουθους: · Να γνωρίσουν οι σχολές και οι φοιτητές τα ακαδημαϊκά προγράμματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα του άλλου πανεπιστημίου. · Να εντοπίσουν ευκαιρίες για την προώθηση προτεραιοτήτων σχετικά με: πρόγραμμα ανταλλαγής σχολών, ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών- συνδιοργάνωση συνεδρίων και εργαστηρίων- ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. · Να καταρτιστούν λεπτομερή προγράμματα που θα επιτρέψουν σε ενδιαφερόμενους και εξειδικευμένους φοιτητές και πανεπιστημιακό προσωπικό να ακολουθήσουν είτε βραχυπρόθεσμα είτε εκτεταμένα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια του άλλου και να διευκολυνθούν επισκέψεις από κάθε πανεπιστήμιο με σκοπό τη μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος του άλλου, προκειμένου να αναπτυχθούν μηχανισμοί συνεργασίας και να διευρυνθούν οι τομείς συνεργασίας.