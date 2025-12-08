Τα πολλά κέρδη του ΝΟΠ από την παρθενική νίκη

«Σφυγμό» έδειξε η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία μετά από ντέρμπι, καθάρισε εκτός έδρας, με 16-15 τα Χανιά, για την 10η αγωνιστική της Α1 Εθνικής και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Το «διπλό» έφερε πολλαπλά οφέλη για τους δαίμονες με πρώτο και σημαντικότερο τους 3 βαθμούς με τους οποίους η ομάδα έφτασε τους 4 και «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το άλλο κέρδος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η νίκη επιτευχθηκε επί ενός αντίπαλου, όπως είναι τα Χανιά, όπου λογικά θα είναι στου «ανταγωνιστές» για την παραμονή. Όμως το μεγαλύτερο κέρδος από όλα είναι η ψυχολογική ώθηση που θα δώσει σε όλους τους παίκτες ενόψει της συνέχειας.

Η νίκη βέβαια δεν σημαίνει οτι η πατρινή ομάδα δεν πρέπει να ενισχυθεί τον Ιανουάριο και είναι θέμα που θα απασχολησεί την ομάδα το επόμενο διάστημα.

