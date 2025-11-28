Τα ποσά που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για γυαλιά και φακούς επαφής

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε

28 Νοέ. 2025 23:21
Pelop News

Πρέπει να γνωρίζετε ότι έως και 100 ευρώ μπορούν να λάβουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής μέσω μιας πλήρως ψηφιακής διαδικασίας. Η εν λόγω δαπάνη είναι απαραίτητη για χιλιάδες ασφαλισμένους, γι’ αυτό και ο ΕΟΠΥΥ προσφέρει οικονομική ενίσχυση, καλύπτοντας μέρος του κόστους, μέσα από μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία που αντικατέστησε τις επισκέψεις σε διευθύνσεις και γραφεία του Οργανισμού.

Πόσα χρήματα καταβάλλονται

Η μέγιστη αποζημίωση για γυαλιά οράσεως ανέρχεται στα 100 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο τα κρύσταλλα, όσο και τον σκελετό. Για όσους χρησιμοποιούν φακούς επαφής, το ποσό ορίζεται στα 25 ευρώ ανά φακό.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποζημίωση για γυαλιά και φακούς — ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο.

Κάθε πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Η συχνότητα αποζημίωσης εξαρτάται από το είδος της βοήθειας που λαμβάνει ο ασφαλισμένος:

➤ Τα γυαλιά καλύπτονται κάθε 4 χρόνια

➤ Oι φακοί επαφής ανά 2 έτη

➤ Για παιδιά έως 12 ετών προβλέπονται άθραυστα γυαλιά ανά διετία

➤ Για γυαλιά πρεσβυωπίας απαιτείται ο ασφαλισμένος να είναι άνω των 40 ετών και να μην έχει λάβει άλλο ζεύγος στο ίδιο διάστημα για άλλη πάθηση

Ποιοι ασφαλισμένοι καλύπτονται

Στον ΕΟΠΥΥ υπάγονται μεταξύ άλλων οι ασφαλισμένοι των εξής Ταμείων: ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Λιμενικό.

Η διαδικασία πριν την αίτηση

Αρχικά, απαιτείται ηλεκτρονική γνωμάτευση από οφθαλμίατρο. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος επισκέπτεται κατάστημα οπτικών για την αγορά και παραλαμβάνει:

την απόδειξη πληρωμής
τη βεβαίωση του καταστήματος
Τα έγγραφα αυτά θα επισυναφθούν ηλεκτρονικά κατά την αίτηση.

Τι χρειάζεσαι για να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης

Πριν ξεκινήσετε, φροντίστε να έχετε:

Κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
ΑΜΚΑ (δικό σου ή προστατευόμενου μέλους)
Σκαναρισμένα έγγραφα (απόδειξη, βεβαίωση, IBAN)
Έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό
Αριθμό κινητού και email
Πώς θα υποβάλετε την αίτηση βήμα-βήμα

Η καταχώρηση γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ. Αφού συνδεθείτε στον «Φάκελο Ασφάλισης Υγείας» με τους κωδικούς Taxisnet, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

➧ Ατομικά Αιτήματα Παροχών → Υποβολή → Οπτικά

Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να δηλώσετε αν η αίτησή σας αφορά σε άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο. Στη συνέχεια, καταχωρείτε τον IBAN και το ποσό που αναφέρεται στην απόδειξη, επιλέγετε τη σχετική γνωμάτευση από τη λίστα και επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή PDF.

Τέλος, θα πρέπει να πατήσετε αποδοχή στις υπεύθυνες δηλώσεις και «Υποβολή» του αιτήματος.

➤ Χρήσιμη συμβουλή

Μετά την οριστική υποβολή, σημειώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή λάθους, θα τον χρειαστείτε στην επικοινωνία σας με τις υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το όποιο κώλυμα.

Σημειώνεται ότι το ποσό δεν καταβάλλεται αμέσως. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει τους 2-3 μήνες.

