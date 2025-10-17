Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους πρατηριούχους για μη συμμετοχή στο Μητρώο Δεξαμενών και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Σε εξειδίκευση των παραβάσεων και των προστίμων προχώρησε η κυβέρνηση σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης. Μάλιστα ήδη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν… ξεχαστείτε

Υπενθυμίζεται ότι η νέα ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου τέθηκε σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2024. Έτσι, κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου δημοσίας χρήσης, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών είχαν και έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν και να υποβάλλουν στοιχεία με το νέο τρόπο.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας Τελωνειακές Υπηρεσίες ή Φορολογικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια > Σύστημα εισροών – εκροών καυσίμων > Πρατήρια υγρών καυσίμων.

Με βάση τη νέα απόφαση, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις ανά κατηγορία για τους παραβάτες:

Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 15.000 ευρώ, σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.

Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των 15.000 ευρώ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των 15.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη μεταβολής των απαιτούμενων στοιχείων, κατόπιν μεταβίβασης του πρατηρίου παροχής καυσίμων ή μεταβίβασης της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, με μέγιστο το ποσό των 15.000 ευρώ, σε βάρος του νέου πρατηριούχου/πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1151/15.10.2024 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των 15.000 ευρώ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1151/15.10.2024 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των 15.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1151/15.10.2024 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται στον φορέα παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης διοικητικό πρόστιμο και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των 15.000 ευρώ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1151/15.10.2024 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται στον φορέα παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης διοικητικό πρόστιμο και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των 15.000 ευρώ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



