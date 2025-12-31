Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός με την κόρη του Σοφία αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.

Δείτε φωτογραφίες:

