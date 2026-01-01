Τα ρεκόρ του καιρού το 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της

Στη χώρα το 2025, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε έφτασε τους 45,8 βαθμούς Κελσίου και η χαμηλότερη τους -16,3 ενώ στην Κέρκυρα σημειώθηκε το ετήσιο ρεκόρ βροχής.

Τα ρεκόρ του καιρού το 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της
01 Ιαν. 2026 18:24
Pelop News

Το 2025 η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη χώρα το 2025, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε έφτασε τους 45,8 βαθμούς Κελσίου και η χαμηλότερη τους -16,3 ενώ στην Κέρκυρα σημειώθηκε το ετήσιο ρεκόρ βροχής.

Αναλυτικά, η υψηλότερη θερμοκρασία του 2025 ήταν στις 25 Ιουλίου στην Σκάλα Μεσσηνίας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 45,8 βαθμοί Κελσίου ενώ η χαμηλότερη του έτους εκτός χιονοδρομικών και δολινών ήταν στο Οχυρό Νευροκοπίου στις 22 Φεβρουαρίου 2025 όπου έφτασε τους -11,8 βαθμούς. Όσο για τη χαμηλότερη θερμοκρασία, ήταν στο χιονοδρομικό κέντρο του Καιμακτσαλάν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2026 όπου το θερμόμετρο έδειξε -16,3 βαθμούς Κελσίου.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής καταγράφηκε στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας με 326 χιλιοστά ενώ το ετήσιο ρεκόρ βροχής ήταν στην Πετάλεια Κέρκυρας με 2202.

Ρεκόρ θερμοκρασιών: Στη Μεσσηνία η ψηλότερη, στη Φλώρινα η χαμηλότερη
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2025.

Αναλυτικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες:

Σκάλα Μεσσηνίας – 25/07/2025 – 45,8°C
Αμφιλοχία – 26/07/2025 – 45,2°C
Τραγάνα – 22/07/2025 – 44,9°C
Λάρισα – 22/07/2025 – 44,8°C
Καρδίτσα – Πόλη – 22/07/2025 – 44,6°C
Μακρακώμη – 22/07/2025 – 44,5°C
Δένδρα Τυρνάβου – 22/07/2025 – 44,4°C
Ωλένη – 25/07/2025 – 44,3°C
Τρίκαλα – 22/07/2025 – 44,2°C
Ψαχνά Εύβοιας – 22/07/2025 – 43,9°C

Αναλυτικά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες:

Οχυρό Δράμας – 22/02/2025 – -11,8°C
Μαυρολιθάρι Φωκίδας – 20/03/2025 – -11,7°C
Νέος Καύκασος – 20/02/2025 – -11,6°C
Νευροκόπι – 22/02/2025 – -10,9°C
Παρανέστι Δράμας – 22/02/2025 – -10,4°C
Βεύη Φλώρινας – 20/02/2025 – -10,2°C
Μεσόβουνο – 22/02/2025 – -10,2°C
Βώλακας Δράμας – 22/02/2025 – -10,0°C
Ορεστιάδα – 22/02/2025 – -9,6°C
Φλώρινα – 22/02/2025 – -9,2°C

Τα ρεκόρ του καιρού το 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της

 

Ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κέρκυρα
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.

Αναλυτικά τα μεγαλύτερα:

Πετάλεια Κέρκυρας – 2.202 mm
Θεοδώριανα – 2.144 mm
Λεπιανά Άρτας – 2.094 mm
Καταρράκτης Άρτας – 1.937 mm
Πράμαντα – 1.914 mm
Δεσβίζιανα Ιωαννίνων – 1.911 mm
Παραμυθιά Θεσπρωτίας – 1.828 mm
Ζωτικό Ιωαννίνων – 1.823 mm
Τέροβο Ιωαννίνων – 1.542 mm
Αγία Κυριακή Ιωαννίνων – 1.535 mm

Τα μικρότερα ύψη βροχής:

Ανάφη – 168 mm
Ίος – 181 mm
Σχοινούσα – 201 mm
Ηράκλειο (Λιμάνι) – 206 mm
Σαντορίνη – 215 mm
Αμοργός – 218 mm
Κουφονήσια – 218 mm
Φολέγανδρος – 227 mm
Κνωσός – 255 mm
Σητεία – 276 mm

Τα ρεκόρ του καιρού το 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της

Οι θερμοί, οι κανονικοί μήνες και οι τρεις ψυχροί
Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.

Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη στις 17 Μαΐου 2025.

Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται επίσης ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).

Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18-19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες – Τι συνέβη
20:08 Πέθανε ο Αλκης Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
20:00 Νέοι ερευνητές από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Πάτρα και το ΙΝΒΙΣ
19:51 Αναταραχές στο Ιράν: Στους δρόμους ο λαός κατά των Αγιατολάχ – Τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Βάνα Μπάρμπα: «Νιώθω ότι είχα μια αθωότητα, δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουνα φοβερά ανασφαλής»
19:30 Παίκτης της ΑΕΚ ο Τζέιμς Νάναλι: «Είμαι χαρούμενος που θα συμμετάσχω στην αναγέννηση της ΑΕΚ»
19:21 Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με τον Γκραντ που είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
19:09 Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας – Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
19:00 Στο επίκεντρο ο Αραξος για το 2026 – Το Υπερταμείο προγραμματίζει την αξιοποίηση του αεροδρομίου
18:51 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Συγκλονιστικές προσπάθειες να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά – 47 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
18:40 Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ουκρανικό drone στόχευε κατοικία του Πούτιν – Θα δώσει τις αποδείξεις στις ΗΠΑ
18:38 Ο Χρήστος Κοτσώνης της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Εφήβων
18:32 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο φυσικός – καθηγητής Θανάσης Μπέλλος
18:32 Η ΝΕΠ παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πισίνα
18:24 Τα ρεκόρ του καιρού το 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της
18:16 Τραμπ: «Η ενέργειά μου οφείλεται στην ασπιρίνη, στα πολύ καλά γονίδια και στα McDonald’s»
18:08 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μια απλή απόφαση το απρόβλεπτο 2026
18:00 Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ
17:51 «Λουκέτο» στην εθνική ομάδα της Γκαμπόν μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Άφρικα
17:38 Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πάτρα ανήμερα Πρωτοχρονιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ