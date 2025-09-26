Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!

Είναι δεδομένο ότι οι γάτες έχουν την περιέργειά τους, με αποτέλεσμα μερικές τους πράξεις να αποβαίνουν μοιραίες. Είτε γιατί πλησίασαν κάπου που δεν έπρεπε, είτε γιατί πήδηξαν από κάπου πολύ ψηλά, είτε γιατί έφαγαν κάτι τοξικό, είτε γιατί ήπιαν κάτι δηλητηριώδες.

Αν είστε κηδεμόνας γάτας, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικός με το αιλουροειδές κατοικίδιό σας γιατί μπορεί να κάνει κάτι “κακό” εκεί που δεν το περιμένετε. Οπότε, ας είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο με τα φαγητά που αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας, όσο και με υγρά – πέρα από το νερό – που μπορεί να έχετε αφήσει πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού.

Ετοιμάσαμε μια λίστα με τα επικίνδυνα και τοξικά υγρά/ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η μικρή σας βασίλισσα. Σίγουρα δε θέλετε να τρέχετε σε κτηνιάτρους και σίγουρα δε θέλετε να δείτε τη γάτα σας να υποφέρει.

Αλκοολούχα ποτά

Το πρώτο υγρό που είναι στη λίστα μας είναι το αλκοόλ. Τα αλκοολούχα ποτά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα για τις γάτες, καθώς αυτές έχουν πολύ μικρότερο σωματικό βάρος αλλά και διαφορετικό μεταβολισμό και οργανισμό από τον δικό μας, με αποτέλεσμα ακόμα και με μια πολύ μικρή ποσότητα να πάθουν δηλητηρίαση. Μάλιστα, αν δεν μεταφερθεί η γάτα άμεσα στον κτηνίατρο, μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε θάνατο. Οπότε, καλό είναι όταν βάλετε ένα ποτήρι κρασί, ή μπύρα, ή γενικά το αγαπημένο σας ποτό, να είστε πάντα εκεί να το επιβλέπετε. Πραγματικά, οι γάτες είναι τόσο περίεργες που δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δε θα πλησιάσουν και δε θα δοκιμάσουν από το ποτό σας.

Καφές ή ροφήματα που περιέχουν καφεΐνη

Εμείς μπορεί να μην ξυπνάμε αν δεν πιούμε το πρωινό μας καφεδάκι, όμως για τις γάτες δεν ισχύει το ίδιο, οι οποίες δεν πρέπει ποτέ να πιούνε ούτε μια γουλιά. Σε αυτά τα ροφήματα περιέχονται ουσίες άκρως επικίνδυνες για τις γάτες και δυστυχώς, αν καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Μερικά από τα συμπτώματα δηλητηρίασης είναι αρρυθμίες, λαχάνιασμα, ανησυχία, μυϊκός τρόμος ακόμα και επιληπτικές κρίσεις. Αν για οποιονδήποτε λόγο η γάτα σας πιει καφέ ή ρόφημα που περιέχει καφεΐνη θα πρέπει να καλέσετε άμεσα τον κτηνίατρο σας.

Σοκολάτα

Τόσο η σοκολάτα σαν τροφή όσο και σαν ρόφημα δεν πρέπει ποτέ να καταναλωθεί από μια γάτα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρα. Αυτό συμβαίνει γιατί η σοκολάτα περιέχει μια ουσία, τη θεοβρωμίνη, η οποία είναι άκρως τοξική και βρίσκεται σε όλα τα είδη σοκολάτας. Οπότε, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλύνει το ποτήρι με τη ζεστή σοκολάτα σας και μην το αφήσετε ποτέ πάνω στο τραπεζάκι χωρίς να είστε κι εσείς στον χώρο, γιατί μπορεί η γάτα σας να προσπαθήσει να δοκιμάσει λίγο από αυτό το νόστιμο ρόφημα. Τα συμπτώματα δηλητηρίασης από σοκολάτα είναι ίδια με αυτά της καφεΐνης.

Αναψυκτικά ή χυμοί (ή γενικά ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη)

Η αλήθεια είναι ότι ούτε για εμάς τους ανθρώπους είναι υγιεινά τα αναψυκτικά καθώς δεν περιέχουν καμία θρεπτική αξία. Αλλά και για τις γάτες είναι από τα υγρά που απαγορεύονται να πιουν διότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε στομαχικές διαταραχές και χρόνια προβλήματα υγείας, όπως η υπερβολική αύξηση βάρους και παχυσαρκία, αν φυσικά μια γάτα πίνει συστηματικά. Επιπλέον, ορισμένα φρούτα είναι τοξικά για τις γάτες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να δώσει κάποιος αναψυκτικό ή χυμό στη γάτα του.

Συνοψίζοντας

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε την επόμενη κίνηση του κατοικιδίου μας και μπορεί να φάει ή να πιει κάτι άκρως επικίνδυνο. Οπότε, ας είμαστε όλοι ιδιαιτέρα προσεκτικοί. Όσον αφορά το τι υγρά μπορούν να πίνουν οι γάτες αλλά και οι σκύλοι, αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι νερό. Ας φροντίσουμε, λοιπόν, να έχουμε γεμάτο το μπολάκι τους πάντα με καθαρό και φρέσκο νεράκι για να μπορούν να πίνουν όποτε θέλουν και να μένουν ενυδατωμένα.

