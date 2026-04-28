Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με συμμετοχή σχολείων της Αχαΐας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Κέφαλος», η ημερίδα με τίτλο «Σχολεία EPAS σε Δράση: Από την Εκπαίδευση στην Ενεργό Ευρωπαϊκή Πολιτειότητα», στο πλαίσιο των δράσεων για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.

Στην ημερίδα συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών, το Γενικό Λύκειο Λουσικών και το Γενικό Λύκειο Κλειτορίας, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια των σχολείων της Αχαΐας και τη σταθερή παρουσία τους στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό δίκτυο Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / EPAS.

Η δράση είχε έντονο εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργού πολιτειότητας, κριτικής σκέψης, δημοκρατικής συμμετοχής, αναγνώρισης της παραπληροφόρησης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Οι μαθητές συμμετείχαν με παρουσιάσεις, παρεμβάσεις, ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων, μετατρέποντας την ημερίδα σε ζωντανό εργαστήριο ευρωπαϊκής μάθησης και διαλόγου.

Η παρουσία των σχολείων της Αχαΐας στην Κεφαλονιά δημιούργησε μια ουσιαστική γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητικές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων, με κοινό άξονα τις ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία, την υπεύθυνη ενημέρωση, την κλιματική δράση και τη συμμετοχή των νέων στη δημόσια ζωή.

Το Κέντρο Europe Direct Δυτικής Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στη δράση, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως σημείου ευρωπαϊκής ενημέρωσης, διαλόγου και σύνδεσης των πολιτών με τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκ μέρους του Κέντρου Europe Direct Δυτικής Ελλάδας, η Επικεφαλής του, Μαρία Βουτσινά, συμμετείχε στο προεδρείο των θεματικών ενοτήτων και πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο «Από την Κλιματική Ανησυχία στην Κλιματική Δράση: τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας ενεργός Ευρωπαίος πολίτης». Η παρέμβαση επικεντρώθηκε στη σημασία της μετάβασης από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε συμμετοχικές δράσεις.

Η ημερίδα περιλάμβανε θεματικές ενότητες για την παραπληροφόρηση και τη δημοκρατία, το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Βάσιας Παναγοπούλου, συντονίστριας του προγράμματος EPAS στο Γενικό Λύκειο Λουσικών, στον συντονισμό των σχολικών συμμετοχών και στην προετοιμασία της ημερίδας.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης σχολεία και φορείς της Κεφαλονιάς, ενώ στο πρόγραμμα εντάχθηκε και παρουσίαση του Vienna Business School HAK/HAS Mödling από την Αυστρία, προσδίδοντας στη δράση έναν ακόμη πιο ανοιχτό ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από το Europe Direct, συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που φέρνουν τους νέους πιο κοντά στην Ευρώπη, όχι μόνο ως έννοια ή θεσμικό πλαίσιο, αλλά ως καθημερινή εμπειρία συμμετοχής, συνεργασίας και ευθύνης.

