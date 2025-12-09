Τα social media μειώνουν τη συγκέντρωση των παιδιών

Νέα μελέτη σε 8.300 παιδιά 10-14 ετών για  τη χρήση των social media

09 Δεκ. 2025 11:01
Η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους συνδέεται με μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και πιθανή αύξηση των συμπτωμάτων διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD), σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύεται στο Pediatrics Open Science.

Ερευνητές του Ινστιτούτου Karolinska (Σουηδία) και του Πανεπιστημίου Υγείας & Επιστημών του Όρεγκον (ΗΠΑ) παρακολούθησαν 8.300 παιδιά ηλικίας 9-14 ετών στις ΗΠΑ από το 2016-2018. Τα παιδιά περνούσαν κατά μέσο όρο:

  • 2,3 ώρες/ημέρα σε τηλεόραση/YouTube
  • 1,5 ώρες/ημέρα σε βιντεοπαιχνίδια
  • 1,4 ώρες/ημέρα σε social media

Μόνο η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδέθηκε στατιστικά με αύξηση συμπτωμάτων απροσεξίας. Δεν βρέθηκε αντίστοιχη σχέση με τα βιντεοπαιχνίδια ή την παρακολούθηση βίντεο.

«Εντοπίσαμε ότι η χρήση social media συνδέεται με αύξηση των συμπτωμάτων απροσεξίας. Αν και η επίδραση είναι μικρή σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πληθυσμού», αναφέρει η μελέτη, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα social media μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση των διαγνώσεων ADHD.

Ο καθηγητής γνωστικής νευροεπιστήμης Τόρκελ Κλίνγκμπεργκ εξήγησε: «Τα social media δημιουργούν συνεχείς περισπασμούς με ειδοποιήσεις και μηνύματα. Ακόμα και η σκέψη ότι μπορεί να έχει έρθει κάποιο μήνυμα λειτουργεί ως ψυχικός περισπασμός και επηρεάζει την ικανότητα συγκέντρωσης».

Η χρήση social media αυξανόταν σταθερά από 30 λεπτά/ημέρα στα 9 έτη σε 2,5 ώρες/ημέρα στα 13 έτη – συχνά πριν την ελάχιστη ηλικία 13 ετών που ορίζουν οι πλατφόρμες. Οι ερευνητές ζητούν αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας και σαφέστερες οδηγίες για τις εταιρείες τεχνολογίας.

Πηγή: Lifo, Guardian

