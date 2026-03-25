Ταϊλάνδη: Απειλή για τον τουρισμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Έως και 3 εκατ. λιγότεροι επισκέπτες

Σημαντικές απώλειες στον τουρισμό της ενδέχεται να καταγράψει η Ταϊλάνδη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τη διεθνή ταξιδιωτική δραστηριότητα, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, η χώρα θα μπορούσε να δει έως και τρία εκατομμύρια λιγότερες αφίξεις ξένων τουριστών μέσα στο 2026, εφόσον η σύγκρουση διαρκέσει για διάστημα έξι μηνών. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα προκαλέσει απώλειες ύψους 150 δισ. μπατ (περίπου 4,6 δισ. δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% των περσινών εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό.

Η κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο την προσέλκυση 35 εκατομμυρίων επισκεπτών για το 2026, ωστόσο οι νέες συνθήκες ενδέχεται να περιορίσουν τις αφίξεις κοντά στα επίπεδα του 2023, όταν καταγράφηκαν περίπου 28 εκατομμύρια τουρίστες.

Ακριβότερα καύσιμα, λιγότερα ταξίδια

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών, με τις αεροπορικές εταιρείες να μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους επιβάτες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ταξιδιώτες ακυρώνουν ή αναβάλλουν τα σχέδιά τους, ενώ άλλοι σπεύδουν να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Όπως δήλωσε στο Bloomberg News η Natthriya Thaweevong, μόνιμη γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού, «η καρδιά του τουρισμού είναι το ταξίδι και για να πραγματοποιηθεί χρειάζονται καύσιμα. Όλοι επηρεάζονται και αντιμετωπίζουν το ίδιο υψηλό κόστος».

Ακόμη και σε περίπτωση άμεσης λήξης των εχθροπραξιών, η χώρα εκτιμάται ότι θα χάσει από ένα έως δύο εκατομμύρια επισκέπτες.

Στροφή σε τουρίστες υψηλού εισοδήματος

Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, η Ταϊλάνδη σχεδιάζει να ενισχύσει την προσέλκυση εύπορων ταξιδιωτών, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναζητούν ασφαλείς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τουρίστες από τη συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγονται στους πιο υψηλής δαπάνης, με μέση κατανάλωση περίπου 80.000 μπατ ανά ταξίδι. Αντίστοιχα, οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο 61.000 μπατ, ενώ οι Ασιάτες περίπου 39.000 μπατ.

Η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος κρίνεται κρίσιμη για την οικονομία της χώρας, η οποία ήδη επηρεάστηκε την προηγούμενη χρονιά από φυσικές καταστροφές, όπως ισχυρούς σεισμούς και εκτεταμένες πλημμύρες, αλλά και από συνοριακές εντάσεις με την Καμπότζη.

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία του τουρισμού στην Ταϊλάνδη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της γεωπολιτικής κρίσης, που συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

