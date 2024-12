Ταϊλάνδη: Γυναίκα έκανε γιόγκα σε βράχια και την παρέσυραν τα κύματα ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικό θάνατο βρήκε η 24χρονη Ρωσίδα ηθοποιός Καμίλα Μπελιατσκαγιά.

Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα, ενώ έκανε γιόγκα σε βράχια σε παραλία της Ταϊλάνδης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ένας παρευρισκόμενος φέρεται να μπήκε μέσα στη θάλασσα για να προσπαθήσει να τη σώσει, χωρίς επιτυχία.

Tragic final moments of actress exercising on her yoga mat before she is swept to her death in the sea from rocks at Thai beauty spot https://t.co/NAhBNRchwV pic.twitter.com/iIQGA2JyZC

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 2, 2024