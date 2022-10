Ταϊλάνδη: Στους 38 ο αριθμός των νεκρών – Τι λένε για τον δράστη

Στους 38 ανήλθαν οι νεκροί – μεταξύ των οποίων 22 παιδιά – μετά την αιματηρή επίθεση με όπλο και μαχαίρι στον παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη. Ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του στο σπίτι τους πριν αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσαν αξιωματικοί της αστυνομίας.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη που αιματοκύλησε τον παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη, ως πρώην μέλος των δυνάμεών της, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του πέρυσι για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Ο άνδρας είχε παρευρεθεί σε ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο για κατηγορίες περί ναρκωτικών πριν ανοίξει πυρ στον παιδικό σταθμό, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό ThaiPBS. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης είχε πάει να πάρει το παιδί του από τον παιδικό σταθμό αλλά άνοιξε πυρ όταν δεν το βρήκε εκεί.

Ο Τσακραπάτ Γουιτσιτβαΐντια, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος κρατούσε επίσης μαχαίρι στην επίθεση στην Ουτάι Σαουάν, μια πόλη σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μπανκόγκ, στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

«Άρχισε να πυροβολεί, να σφάζει, να σκοτώνει παιδιά»

Ο δράστης, ηλικίας 34 ετών, οπλισμένος με τουφέκι, πιστόλι και μαχαίρι, άνοιξε πυρ στον παιδικό σταθμό, γύρω στις 12.30, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας.

