Ταϊλανδή: Τραγικός θάνατος τουρίστα σε εστιατόριο

Ακόμα παραμένει άγνωστο τι του συνέβη και αντέδρασε έτσι όπως φαίνεται στο βίντεο

Ταϊλανδή: Τραγικός θάνατος τουρίστα σε εστιατόριο
18 Δεκ. 2025 12:22
Pelop News

Ένα τραγικό όσο και πολύ περίεργο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα σε εστιατόριο στο Πουκέτ. Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του μαγαζιού δείχνει έναν Αυστραλό τουρίστα ο οποίος κάθεται σε γωνιακό τραπέζι και φαίνεται ότι κάτι τον απασχολεί.

Δευτερόλεπτα αργότερα, σηκώνεται και τρέχει με φόρα προς την έξοδο, περνώντας μέσα από μια γυάλινη πόρτα.

Ο άνδρας φαίνεται να σωριάζεται στο έδαφος και αμέσως υπάλληλοι και πελάτες σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Οπως έγινε γνωστό από τοπικά ΜΜΕ, ο Αυστραλός κόπηκε πολύ βαθιά στο πόδι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ωστόσο είχε ήδη χάσει πάρα πολύ αίμα με αποτέλεσμα να χάσει τελικά τη ζωή του. Παραμένει άγνωστο τι του συνέβη και αντέδρασε έτσι όπως φαίνεται στο βίντεο.

