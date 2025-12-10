Τάκης Λεμονής: Επίσημη η επιστροφή του, ανακοινώθηκε από τη Ραντνίτσκι Νις, ΒΙΝΤΕΟ

Επίσημη η επιστροφή στους πάγκους του Τάκη Λεμονή. Ο Έλληνας τεχνικός στα 65 του αποφάσισε να φορέσει και πάλι το κοστούμι του και να δουλέψει στη Σερβία σε μια ομάδα που φοράει ερυθρόλευκα.

Πρόκειται για τη Ραντνίτσκι Νις η οποία τον ανακοίνωσε! Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόβι Παζάρ στις 14/12.

Η ομάδα είναι στις θέσεις υποβιβασμού μετά από 18 αγώνες και στόχος του Τάκη Λεμονή είναι η σωτηρία.

«Έρχομαι στο Νις με καλή αίσθηση. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου είχα την ευκαιρία να δουλέψω με πολλούς Σέρβους. Είχα κάνει ξεκίνημα στην καριέρα μου με τον Τόζα Βεσελίνοβιτς. Η Σερβία και η Ελλάδα είναι φιλικά και παρόμοια κράτη. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον ισχυρό άντρα του συλλόγου, τον Ίβιτσα Τόντσεφ, για την εμπιστοσύνη.

Θέλω να φέρω τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Η διοίκηση που παρουσίασε το πλάνο της και με έκανε να ενδιαφερθώ. Ξέρω την κατάσταση στο κλαμπ, η πρόκληση είναι μεγάλη αλλά αυτό με έπεισε να έρθω. Είδα δώδεκα ματς της Ραντνίτσκι, έχω εξοικειωθεί με αρκετά πράγματα, νομίζω ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε δύο ματς και μετά είναι η διακοπή, που θα μας επιτρέψει να προετοιμαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FK Radnički Niš 🔴🔵 (@fkradnickinis)



Βλέπετε, αποφάσισα να μην δουλέψω άλλο στην Ελλάδα. Μετά από τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι πραγματικά δύσκολο να δουλέψεις για άλλη ομάδα εκεί. Υπήρξαν κάποιες κρούσεις, αλλά… Εντέλει, δεν ήταν καλή απόφαση για μένα, αυτή η απουσία, αλλά το έχω αποδεχτεί. Έχω μεγάλη δίψα για νίκες, έτσι ήμουν και σαν παιδί, είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει» είπε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του.

Σε κάποιο σημείο της παρουσίασης τόνισε πως του αρέσουν τα χρώματα της ομάδας και πως τον πήρε η μητέρα του για να τον ρωτήσει τι φοράει η Ραντνίτσκι Νις.

Ο Τάκης Λεμονής έχει παίξει ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό ενώ ως προπονητής έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες στιγμές της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mozzart Bet Super liga Srbije (@superligasrbije_official)

