Τάκης Παπαδόπουλος: «Η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές μοχλός ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Workshop του Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Δημιουργία Εξαγώγιμου Προϊόντος & Εξαγωγικές Διαδικασίες». Η εκδήλωση έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενημερωθούν ολοκληρωμένα για όλα τα στάδια μιας επιτυχημένης εξαγωγικής προσπάθειας, με πρακτικές γνώσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση.

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Τάκης Παπαδόπουλος, τόνισε τη σημασία της σωστής προετοιμασίας και της πρόσβασης στη γνώση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων:

«Συχνά στις εξαγωγές οι αποτυχίες δεν οφείλονται στην ποιότητα του προϊόντος, αλλά στην ελλιπή προετοιμασία και στην έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης. Ο Μηχανισμός Στήριξης καλύπτει αυτό το κενό, προσφέροντας δωρεάν εργαλεία και συμβουλευτική στους επιχειρηματίες, ώστε να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους, να εντοπίσουν αγορές-στόχους και να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο marketing».

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει σταθερά στην εξωστρέφεια και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντάς τες ως κινητήριο δύναμη της τοπικής ανάπτυξης:

«Η εξωστρέφεια δεν είναι μια γενική έννοια· είναι η ουσία που βελτιώνει τη σχέση της επιχείρησης με το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και τον καταναλωτή. Ο Μηχανισμός Στήριξης μπορεί να αποτελέσει τη “γέφυρα” που θα οδηγήσει την τοπική επιχειρηματικότητα στον διεθνή ανταγωνισμό, παρέχοντας πολύτιμα εφόδια που αλλιώς θα απαιτούσαν μεγάλες δαπάνες. Πιστεύουμε βαθιά στις δυνατότητες των ανθρώπων και των επιχειρήσεών μας. Θέλουμε να τους δούμε να προοδεύουν, γιατί η δική τους επιτυχία θα φέρει ανάπτυξη σε όλη τη Δυτική Ελλάδα».

