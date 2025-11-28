Τασούλας – Μέτσολα στο Προεδρικό: «Η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και στρατηγική αυτονομία»

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη καλείται να απαντήσει σε πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε την Ρομπέρτα Μέτσολα στο Προεδρικό Μέγαρο, θέτοντας ως κεντρικό μήνυμα ότι η Ένωση θα σταθεί ισχυρή μόνο μέσα από ενότητα, στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική επαφή με τους πολίτες της.

Κατά τη συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός, ως το μοναδικό όργανο της Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες. Όπως είπε, η δημοκρατική αυτή νομιμοποίηση καθιστά το Κοινοβούλιο κρίσιμο πυλώνα για τη λήψη αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των κοινωνιών της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η Γηραιά Ήπειρος: από την ανάγκη σταθερότητας στην Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, μέχρι το μεταναστευτικό ζήτημα, την κλιματική κρίση, το δημογραφικό και την κοινωνική συνοχή. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση όλων αυτών απαιτεί στενή συνεργασία και μεγαλύτερο βαθμό στρατηγικής αυτονομίας, ενώ σημείωσε ότι τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν κρίσιμο ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση.

Επισήμανε ακόμη ότι, παρά την πρόοδο των τελευταίων χρόνων, πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να νιώθουν πως προβλήματα της καθημερινότητάς τους μένουν άλυτα, γεγονός που – όπως είπε – πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα ευρωπαϊκά όργανα. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε σημαντικό το νέο πρόγραμμα «Europa Experience», το οποίο εγκαινιάζεται στην Αθήνα, θεωρώντας ότι ενισχύει τη διαφάνεια και ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια συζήτηση.

Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μέτσολα ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη φιλοξενία και αναφέρθηκε στη δική της αναδρομή από την τελευταία συνάντησή τους, λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τόνισε ότι στις συνομιλίες με πολίτες σε όλες τις χώρες της Ένωσης αναδείχθηκαν κοινές ανησυχίες: η ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια, η αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων, η στήριξη των νέων και των αγροτών και η ουσιαστική παρουσία της Ευρώπης στη ζωή των ανθρώπων.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες – από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις πίεσεις στη γεωργία και τις ανησυχίες για το μέλλον των νέων – όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και οι δυνατότητες να δοθούν λύσεις που θα κάνουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πιο δίκαιη και ασφαλή. Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση των διαδικασιών της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι αυτές αποτελούν βασικούς στόχους της νέας περιόδου.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της ανταποκρίνονται πραγματικά στους πολίτες που τις χρειάζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



