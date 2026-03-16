Ταξί: Απεργιακό μπλακ άουτ στην Αττική έως την Παρασκευή – Στο τραπέζι και πανελλαδικές κινητοποιήσεις

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνουν τα ταξί της Αττικής από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αποφάσισε επαναλαμβανόμενες 24ωρες κινητοποιήσεις που θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρίσκονται διατάξεις του νομοσχεδίου που εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και αφορούν, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, τις ειδικές άδειες και το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Οι οδηγοί ταξί εμφανίζονται ιδιαίτερα αντίθετοι στην πρόβλεψη για υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν μια τέτοια μετάβαση χωρίς σοβαρό οικονομικό και επαγγελματικό κόστος. Όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς, λείπουν ακόμη οι αναγκαίες υποδομές φόρτισης, το κόστος απόκτησης των οχημάτων παραμένει υψηλό και δεν υπάρχει, κατά την εκτίμησή τους, ρεαλιστικό πλαίσιο προσαρμογής για τον κλάδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, αντιδράσεις προκαλούν και οι ρυθμίσεις για τις ειδικές άδειες και τα ποινικά μητρώα, με τον κλάδο να ζητά ελαφρύνσεις στις σχετικές παραβάσεις και επανεξέταση των προϋποθέσεων που τίθενται για την άσκηση του επαγγέλματος. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του χώρου επαναφέρουν τα αιτήματά τους για αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των ΕΙΧ και για μέτρα που, όπως λένε, θα αποτρέπουν περαιτέρω υποβάθμιση του επαγγέλματος.

Αντίστοιχη γραμμή ακολουθεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί, η οποία έχει ήδη προαναγγείλει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 17 Μαρτίου, ενώ έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου για να καθορίσει το εύρος και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επιμένει στην ανάγκη παράτασης της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, ζητά αλλαγές στο καθεστώς των ειδικών αδειών και θέτει εκ νέου ζήτημα ανταγωνισμού με τα μισθωμένα οχήματα με οδηγό.

Η αντιπαράθεση αυτή εξελίσσεται ενώ το νομοσχέδιο μπαίνει πλέον στην κοινοβουλευτική διαδικασία, με τον κλάδο να προειδοποιεί ότι οι κινητοποιήσεις μπορεί να ενταθούν, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στις επίμαχες διατάξεις.

