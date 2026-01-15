Ταξί: Τρίτη ημέρα απεργίας στην Αττική, πορεία διαμαρτυρίας σήμερα προς τη Βουλή

Οι οδηγοί ταξί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις κατά της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης.

Ταξί: Τρίτη ημέρα απεργίας στην Αττική, πορεία διαμαρτυρίας σήμερα προς τη Βουλή
15 Ιαν. 2026 8:44
Pelop News

Για τρίτη συνεχή ημέρα συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 η 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί στην Αττική, όπως αποφάσισε το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί έχουν καλέσει τα μέλη τους σε συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας – χωρίς τα οχήματα – προς τη Βουλή. Στόχος της κινητοποίησης είναι η συνάντηση με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και η επίδοση ψηφίσματος με τα βασικά αιτήματά τους.

Οι αυτοκινητιστές διαμαρτύρονται έντονα για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση των ταξί, ζητώντας την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης. Παράλληλα, διεκδικούν την καθιέρωση ρεαλιστικού μεταβατικού διαστήματος, που θα επιτρέψει την ομαλή προσαρμογή του κλάδου στις νέες απαιτήσεις, χωρίς απότομες και οικονομικά επώδυνες αλλαγές.

Η απεργία και η σημερινή πορεία αναμένεται να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στην κυκλοφορία και στη μετακίνηση των πολιτών στην Αττική, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας.

