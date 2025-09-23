Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή

Νέα παρέμβαση από την πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας» δήλωσαν πως μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, τοποθετήθηκαν δημόσια για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι περί εκταφής, κατά τις εργασίες του συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας». Και οι δύο έκαναν λόγο για επιχείρηση παρακώλυσης της δίκης, ξεκαθαρίζοντας πως ανάλογα αιτήματα έχουν ήδη κριθεί κατά την κύρια ανάκριση.

Η θέση της προέδρου του Αρείου Πάγου

Η κ. Παπαδοπούλου επισήμανε ότι η ανάκριση έχει ολοκληρωθεί «με νόμιμο τρόπο» και πλέον βρίσκεται σε πρόεδρο Εφετών. «Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει και τέτοια αιτήματα έχουν ήδη υποβληθεί και απορριφθεί. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε επ’ αυτών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε ότι εκταφή μπορεί να ζητηθεί τρία χρόνια μετά, αλλά όχι στο πλαίσιο της ανάκρισης, παρά μόνο από την πρόεδρο Εφετών. «Κανένα δικαίωμα δεν χάνεται», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι παρόμοιες αιτήσεις έχουν ήδη κριθεί απορριπτικά στην αποδεικτική διαδικασία.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική σε όσους, όπως είπε, «εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών». «Η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που παρακωλύουν τη δικαστική πορεία. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη», δήλωσε, ενώ διερωτήθηκε: «Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία;».

Η τοποθέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Από την πλευρά του, ο κ. Τζαβέλλας στάθηκε στην πίεση που, όπως είπε, ασκούν ορισμένοι νομικοί, επιδιώκοντας να τον υποχρεώσουν να δώσει εντολή στον εισαγγελέα και την πρόεδρο Εφετών Λάρισας να ξανανοίξουν την ανάκριση. «Εκφράζω την αγανάκτησή μου γιατί δεν μπορεί να ζητούνται πράγματα εκτός νόμου», σημείωσε.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι εκταφή μπορεί να ζητηθεί μόνο ως διοικητικό μέτρο από τον Δήμο, που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου, αλλά όχι στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. «Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθώς έχει ήδη κριθεί στην προδικασία και η δικογραφία βρίσκεται σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που μόνο η πρόεδρος Εφετών Λάρισας μπορεί να αποφασίσει», ξεκαθάρισε.

