Τέμπη: Στη Λάρισα τελικά η δίκη – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αλλαγής έδρας

Οριστικά στη Λάρισα θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να απορρίψει τις αιτήσεις συγγενών θυμάτων για μεταφορά της διαδικασίας σε άλλη πόλη.

Τέμπη: Στη Λάρισα τελικά η δίκη - Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αλλαγής έδρας
05 Φεβ. 2026 11:16
Pelop News

Κλείνει οριστικά το ζήτημα της δικαστικής έδρας για τη δίκη που αφορά την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να απορρίψει τα αιτήματα 11 οικογενειών θυμάτων που ζητούσαν να μεταφερθεί η διαδικασία είτε στη Θεσσαλονίκη είτε, εναλλακτικά, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνητική ήταν η εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, θέση που υιοθέτησε και το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, με πρόεδρο την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Αγάπη Τζουλιαδάκη, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής της έδρας.

Η αρχική προσφυγή είχε κατατεθεί από τρεις οικογένειες θυμάτων — Μπόζο, Παπαϊωάννου και Κυριακίδη — με νομική εκπροσώπηση της δικηγόρου Μαίρης Χατζηκωνσταντίνου. Στη συνέχεια στο αίτημα προστέθηκαν ακόμη οκτώ οικογένειες: οι Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, Βαρβάρα Χατζηπαυλίδου, Γεώργιος Σταματιάδης, Τριανταφυλλιά Καρατζιά, Αντώνης Ψαρόπουλος, Ιωάννης Παπάζογλου, Βασιλική Χατζηστρατή και Σοφία Ζιάκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των προσφευγόντων δεν συγκαταλέγεται η Μαρία Καρυστιανού, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε εκφράσει προφορικά την επιθυμία αλλαγής έδρας, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται τους δικαστικούς λειτουργούς της Λάρισας.

