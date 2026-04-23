Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή

Στον Άρειο Πάγο μετέβη ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ανάκρισης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Η παρέμβασή του συνοδεύτηκε από έντονη δημόσια τοποθέτηση, με τον ίδιο να ζητά ευθέως να αλλάξει το νομικό βάρος της υπόθεσης και το κατηγορητήριο να αναβαθμιστεί από πλημμέλημα σε κακούργημα. Όπως υποστήριξε, η δίωξη μόνο για παράβαση καθήκοντος δεν ανταποκρίνεται στη βαρύτητα όσων προηγήθηκαν και όσων οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών.

«Προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών»

Ο Παύλος Ασλανίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα οξύς απέναντι στο περιεχόμενο της δικογραφίας που διαβιβάστηκε από τη Βουλή στον Άρειο Πάγο. Όπως είπε, θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το κατηγορητήριο περιορίζεται στην παράβαση καθήκοντος, με αναφορές μόνο στη χρηματοδότηση και στην υποστελέχωση του ΟΣΕ.

Κατά την άποψή του, με αυτόν τον τρόπο παραμερίζεται η ουσία της υπόθεσης και δεν αποτυπώνεται το πραγματικό βάρος της τραγωδίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι δεν γίνεται, όπως είπε, καμία ουσιαστική αναφορά στο ίδιο το έγκλημα των Τεμπών, ούτε στις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί για τον κίνδυνο σοβαρού δυστυχήματος.

Με τη φράση ότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών, επιχείρησε να αποδώσει όχι μόνο νομική αλλά και ηθική διάσταση στην αντίδρασή του.

Σφοδρή επίθεση κατά Καραμανλή

Ο πρόεδρος του Συλλόγου δεν έμεινε μόνο στην κριτική για το κατηγορητήριο, αλλά στράφηκε ευθέως και κατά του Κώστα Καραμανλή, με αφορμή αναφορά του πρώην υπουργού ότι εάν δεν είχε αυτό το επώνυμο δεν θα βρισκόταν στο στόχαστρο.

Η απάντηση του Παύλου Ασλανίδη ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς αμφισβήτησε ευθέως την επάρκεια του πρώην υπουργού για τη συγκεκριμένη θέση και συνέδεσε την πολιτική του παρουσία με το μέγεθος της ευθύνης που, κατά την άποψή του, αναλογεί για όσα συνέβησαν.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει το κλίμα οργής και βαθιάς δυσπιστίας που εξακολουθεί να κυριαρχεί στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι θεωρούν ότι το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης δεν έχει αποδοθεί όπως θα έπρεπε.

«Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα»

Ο Παύλος Ασλανίδης ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από τον ανακριτή, και άλλοι συγγενείς έχουν ήδη δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία και ότι θα πρέπει να σχηματιστεί μια πιο ουσιαστική και πλήρης δικογραφία για τον Κώστα Καραμανλή. Κατά την εκτίμησή του, η αλήθεια δεν έχει προχωρήσει εκεί που θα έπρεπε σε πολιτικό επίπεδο, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Δικαιοσύνη επιχειρεί να προχωρήσει, αλλά συναντά εμπόδια.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να διαχωρίσει τη δικαστική διαδικασία από τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, δείχνοντας ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα συνεχίσουν να πιέζουν για ευρύτερη και βαρύτερη διερεύνηση ευθυνών.

Η πίεση παραμένει ανοιχτή

Η παρουσία του στον Άρειο Πάγο δεν είχε μόνο διαδικαστικό χαρακτήρα. Ήταν και μια ακόμη δημόσια πίεση ώστε η υπόθεση να μην περιοριστεί, όπως θεωρούν οι συγγενείς, σε ένα στενό και υποβαθμισμένο νομικό πλαίσιο.

Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Παύλος Ασλανίδης ήταν καθαρό: για τις οικογένειες των θυμάτων, το σκέλος που αφορά τον Κώστα Καραμανλή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως υπόθεση παράβασης καθήκοντος. Αντίθετα, ζητούν μια δικογραφία που, κατά την άποψή τους, να αντανακλά το πραγματικό εύρος των ευθυνών που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών.

