Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Το αντίο του πατέρα στον 25χρονο

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές αποχαιρέτησε ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. τον 25χρονο γιο του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να συγκλονίζει.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του νεαρού έγραψε: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», συνοδεύοντας το μήνυμα με κοινή τους φωτογραφία. Η δημόσια αυτή αποχαιρετιστήρια ανάρτηση αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τον πόνο μιας οικογένειας που ήρθε αντιμέτωπη με μια αδιανόητη απώλεια.

Διαβάστε επίσης: Άγιος Δημήτριος: Ο πατέρας του 25χρονου έσπευσε στο σημείο χωρίς να ξέρει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Πήγε στο σημείο χωρίς να ξέρει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Η σορός του 25χρονου εντοπίστηκε μέσα στο πάρκο από αλλοδαπό, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές αναφέροντας ότι βρήκε έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο νωρίτερα είχε φτάσει εκεί και ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος είχε ενημερωθεί για το περιστατικό λόγω της ιδιότητάς του και έσπευσε για να δει τι είχε συμβεί, χωρίς να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν το ίδιο του το παιδί.

Η λεπτομέρεια αυτή δίνει ακόμη πιο σκληρή διάσταση στην υπόθεση, καθώς ο πατέρας βρέθηκε μπροστά στην πιο οδυνηρή εικόνα, χωρίς να είναι προετοιμασμένος για το τι επρόκειτο να αντικρίσει.

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τον θάνατο του 25χρονου. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς ο νεαρός είχε πάνω του τα προσωπικά του αντικείμενα.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι επικοινωνίες του, αλλά και ενδεχόμενα ραντεβού που μπορεί να είχε πριν βρεθεί νεκρός. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες του κινήσεις και να διαπιστώσουν ποιοι ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους είχε επαφή πριν από το τραγικό τέλος.

Η ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης

Πέρα από την αστυνομική έρευνα, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση εξαιτίας της προσωπικής τραγωδίας που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα του 25χρονου. Η ανάρτησή του δεν λειτουργεί μόνο ως δημόσιο αντίο, αλλά και ως μια σκληρή υπενθύμιση του ανθρώπινου πόνου που κρύβεται πίσω από κάθε τέτοια είδηση.

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του 25χρονου, η οικογένειά του καλείται να διαχειριστεί μια απώλεια που ήρθε με τον πιο βίαιο και αδιανόητο τρόπο.

