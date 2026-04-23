Άγιος Δημήτριος: Ο πατέρας του 25χρονου έσπευσε στο σημείο χωρίς να ξέρει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 25χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τη ζωή του, με την υπόθεση να παραμένει μέχρι στιγμής ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο ο θάνατός του να συνδέεται με οπαδικό επεισόδιο. Η συγκεκριμένη εκδοχή μπήκε από νωρίς στο κάδρο της έρευνας, καθώς η σορός του βρέθηκε σε μικρή απόσταση από κατάστημα εστίασης, κοντά στο οποίο είχε σημειωθεί στις αρχές Ιανουαρίου περιστατικό με πυροβολισμούς, υπόθεση στην οποία φέρονται να είχαν εμπλακεί άτομα γνωστά στις αρχές για αντίστοιχες υποθέσεις.

Παρά τα παραπάνω, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει προκύψει κάποιο σαφές στοιχείο που να οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα είχε οπαδικό υπόβαθρο. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές της ΕΛΑΣ δεν περιορίζονται σε μία μόνο εκδοχή, αλλά διευρύνουν την έρευνα προς κάθε πιθανή κατεύθυνση, αναζητώντας μαρτυρίες, υλικό και δεδομένα που θα φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις του 25χρονου.

Πώς εντοπίστηκε το θύμα

Ο νεαρός, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ, βρέθηκε λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν ένας αλλοδαπός ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι μέσα στο πάρκο βρισκόταν ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος ήταν ήδη νεκρός. Κατά τον πρώτο έλεγχο εντοπίστηκε τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή της καρδιάς, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Ο πατέρας του βρέθηκε μπροστά στην τραγωδία

Ιδιαίτερα σκληρή είναι και η ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης. Ο πατέρας του 25χρονου, λόγω της ιδιότητάς του στην ΕΛΑΣ αλλά και επειδή κατοικεί σε κοντινή απόσταση από το σημείο, ενημερώθηκε για το περιστατικό και έσπευσε στο πάρκο για να δει τι ακριβώς είχε συμβεί. Εκεί, χωρίς να γνωρίζει ποιο ήταν το θύμα, ήρθε αντιμέτωπος με την πιο οδυνηρή εικόνα, αντικρίζοντας νεκρό τον ίδιο του τον γιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από το φονικό, πατέρας και γιος βρίσκονταν μαζί στο σπίτι, παρακολουθώντας αγώνα μπάσκετ. Το στοιχείο αυτό κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα γύρω από την υπόθεση, καθώς η οικογενειακή καθημερινότητα μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε τραγωδία.

Μαρτυρίες για καβγά πριν από τη δολοφονία

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία προσώπου που φέρεται να γνωρίζει την οικογένεια του θύματος. Όπως ανέφερε, πριν από το φονικό είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 25χρονος δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στην καρδιά.

Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ο νεαρός, αν και βαριά τραυματισμένος, φέρεται να κατάφερε να απομακρυνθεί για λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει. Η εικόνα που μεταφέρει η μαρτυρία είναι σκληρή και δείχνει ότι το θύμα προσπάθησε να κρατηθεί στη ζωή μετά το χτύπημα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο μάρτυρας, εμφανώς συγκλονισμένος, στάθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται σοβαρά περιστατικά. Όπως είπε, τα επεισόδια είναι συχνά, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την ασφάλεια στην ευρύτερη γειτονιά.

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία από το σημείο, να εξετάζει μαρτυρίες και να αναζητά κάθε πιθανό ίχνος που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες ή να αποσαφηνίσει το ακριβές κίνητρο της επίθεσης. Το αν πρόκειται για υπόθεση που συνδέεται με οργανωμένη αντιπαράθεση, προσωπικές διαφορές ή άλλο βίαιο επεισόδιο παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ένας 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να φτάσουν στους υπεύθυνους και να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου.

