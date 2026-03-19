Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Οι πρωταθλήτριες χώρες, πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Η χρήση AI εργαλείων στην εργασία στην Ευρώπη το 2025. Δείτε την κατάταξη των χωρών και τη θέση της Ελλάδας
Παρά τη ραγδαία ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην καθημερινότητα, η χρήση της στον επαγγελματικό στίβο παρουσιάζει έντονες γεωγραφικές και δομικές διαφοροποιήσεις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, ενώ το 1/3 των πολιτών στην ΕΕ χρησιμοποιεί εργαλεία AI συνολικά, μόλις το 15% τα αξιοποιεί για την εργασία του.
Τα δεδομένα αναδεικνύουν ένα σαφές προβάδισμα της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, με τις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης να ακολουθούν με χαμηλότερους ρυθμούς.
Οι πρωτοπόροι: Η Νορβηγία βρίσκεται στην κορυφή με ποσοστό 35,4%, ακολουθούμενη από την Ελβετία (34,4%) και τη Μάλτα (29,6%). Σύμφωνα με αναλυτές, η επιτυχία αυτών των χωρών οφείλεται στον ισχυρό ψηφιακό δημόσιο τομέα και την υψηλή επένδυση σε δεξιότητες.
Οι ουραγοί: Στον αντίποδα βρίσκεται η Ουγγαρία με μόλις 1,3%, ενώ χαμηλές επιδόσεις κάτω του 10% καταγράφουν η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ιταλία (8%).
Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη χρήση εργαλείων AI στον χώρο εργασίας να αγγίζει το 16,1%. Η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα σε καλύτερη μοίρα από οικονομίες όπως η Γερμανία (15,8%) και η Ιταλία, δείχνοντας μια τάση προσαρμογής των Ελλήνων εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες.
Το χάσμα προσωπικής και επαγγελματικής χρήσης
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι η απόσταση μεταξύ του πειραματισμού και της επαγγελματικής εφαρμογής. Στην ΕΕ, ενώ η γενική χρήση AI φτάνει το 32,7%, λιγότεροι από τους μισούς χρήστες (46%) μεταφέρουν αυτή την πρακτική στα επαγγελματικά τους καθήκοντα.
Σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, η AI έχει γίνει ήδη συνήθης εργασιακή πρακτική, ενώ σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παραμένει σε μεγάλο βαθμό εργαλείο προσωπικής ενασχόλησης ή ψυχαγωγίας.
