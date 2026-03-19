Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Οι πρωταθλήτριες χώρες, πού κατατάσσεται η Ελλάδα

Η χρήση AI εργαλείων στην εργασία στην Ευρώπη το 2025. Δείτε την κατάταξη των χωρών και τη θέση της Ελλάδας

19 Μαρ. 2026 9:40
Pelop News

Παρά τη ραγδαία ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην καθημερινότητα, η χρήση της στον επαγγελματικό στίβο παρουσιάζει έντονες γεωγραφικές και δομικές διαφοροποιήσεις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, ενώ το 1/3 των πολιτών στην ΕΕ χρησιμοποιεί εργαλεία AI συνολικά, μόλις το 15% τα αξιοποιεί για την εργασία του.

Τα δεδομένα αναδεικνύουν ένα σαφές προβάδισμα της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, με τις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης να ακολουθούν με χαμηλότερους ρυθμούς.

  • Οι πρωτοπόροι: Η Νορβηγία βρίσκεται στην κορυφή με ποσοστό 35,4%, ακολουθούμενη από την Ελβετία (34,4%) και τη Μάλτα (29,6%). Σύμφωνα με αναλυτές, η επιτυχία αυτών των χωρών οφείλεται στον ισχυρό ψηφιακό δημόσιο τομέα και την υψηλή επένδυση σε δεξιότητες.

  • Οι ουραγοί: Στον αντίποδα βρίσκεται η Ουγγαρία με μόλις 1,3%, ενώ χαμηλές επιδόσεις κάτω του 10% καταγράφουν η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ιταλία (8%).

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη χρήση εργαλείων AI στον χώρο εργασίας να αγγίζει το 16,1%. Η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα σε καλύτερη μοίρα από οικονομίες όπως η Γερμανία (15,8%) και η Ιταλία, δείχνοντας μια τάση προσαρμογής των Ελλήνων εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες.

Το χάσμα προσωπικής και επαγγελματικής χρήσης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι η απόσταση μεταξύ του πειραματισμού και της επαγγελματικής εφαρμογής. Στην ΕΕ, ενώ η γενική χρήση AI φτάνει το 32,7%, λιγότεροι από τους μισούς χρήστες (46%) μεταφέρουν αυτή την πρακτική στα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, η AI έχει γίνει ήδη συνήθης εργασιακή πρακτική, ενώ σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παραμένει σε μεγάλο βαθμό εργαλείο προσωπικής ενασχόλησης ή ψυχαγωγίας.

