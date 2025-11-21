ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης: Ακυρώθηκε μάθημα γιατί εμφανίστηκε λύκος!

Στη Θεσσαλονίκη η εμφάνιση της αγέλη λύκων στην αστική ζώνη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη συνεχίζει να ανησυχεί τους κατοίκους.

«Δεν ξέρουμε αν το παιδί έφυγε όντως από πνιγμό, συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτό το σχολείο», ο πατέρας της 13χρονης για το μεγάλο κακό…

Μάλιστα λύκος εμφανίστηκε και στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση σε όλη την πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι φοιτητές μόλις τον αντίκρισαν, απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

«Τον είχαν δει από την πάνω μεριά εκεί που είναι τα δέντρα. Μέχρι να ανέβουμε όλοι αυτός είχε φύγει από τον θόρυβο. Μετά που το έμαθαν και οι καθηγητές μας είπαν να φύγουμε και να ακυρωθεί το μάθημα», είπε φοιτητής. Σύμφωνα με φοιτητές, η εμφάνιση του λύκου είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί μάθημα την περασμένη Δευτέρα.

Συνεργείο επισκεύασε την περίφραξη της σχολής αφού ο λύκος μπήκε στο campus από μία τρύπα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι πέντε λύκοι που έχουν εντοπιστεί παρακολουθούνται από τον Ιούνιο, από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ». Οι ειδικοί συνιστούν σε κατοίκους που κινούνται σε δασώδεις εκτάσεις με κατοικίδια να είναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τους λύκους και να μην αφήνουν τροφές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



